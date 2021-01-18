Какой зимний маникюр сделать на короткие ногти: названы трендовые дизайны

София Ковнир
София Ковнир
Красота
3,5 т.
Какой зимний маникюр сделать на короткие ногти: названы трендовые дизайны

В любое время года представительницы женского пола должны следить за своими руками. Если у вас короткие ногти, что в зимний сезон можно даже креативничать и сделать необычный дизайн.

Но все же в тренде остаются и привычные для всех варианты. Какой сделать зимний маникюр на короткие ногти – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Маникюр с фольгой

  • В этом году можно использовать на ногтях в качестве декора кусочки золотой и серебристой фольги. Ведь эффект металлик всегда возвращается в моду, но каждый раз – в новом формате.

Маникюр с фольгой
Зимний маникюр с фольгой
Маникюр с фольгой на короткие ногти
Какой сделать маникюр с фольгой
Вытянутый рисунок

  • Крупные принты и слишком объемный декор визуально укорачивают ногтевую пластину. Но на коротких ногтях хорошо будет смотреться зимний маникюр с вытянутым по вертикали рисунком.

Вытянутый рисунок на ногтях
Как выглядит вытянутый рисунок
Зимний маникюр на короткие ногти
Классика

  • В тренде остается популярный ярко-красный зимний маникюр или аккуратный френч. Кроме того, можно сделать линию "улыбки" ярко-синим или нежно-сиреневым цветом.

Классический красный маникюр
Ярко-красный маникюр на зиму
Как выглядит зимний маникюр красного цвета
Необычный зимний маникюр
Интересный френч на короткие ногти
Омбре

  • Омбре на ногтях для зимнего маникюра подходит идеально. Вместо привычного горизонтального цветового перехода можно сделать вертикальный или диагональный переход, чтобы подчеркнуть оригинальность.

Омбре на короткие ногти
Как выглядит маникюр с омбре
Омбре на ногтях для зимнего маникюра
Эффект камня

  • Популярным остается эффект природного камня на ногтях. При создании маникюра в тренде будет имитация камней холодных оттенков: белого мрамора и гранита, аметиста и горного хрусталя, лазурита и бирюзы.

Эффект камня на коротких ногтях
Популярным остается эффект природного камня на ногтях
Маникюр с геометрическим дизайном

  • Чем тоньше и изящнее прорисованы линии и узоры, тем интереснее смотрится такой зимний маникюр. По поводу фона лучше взять за основу чистые и спокойные оттенки – белый, светло-серый, черный, кофе с молоком.

Маникюр с геометрическим дизайном
Чем тоньше и изящнее прорисованы линии и узоры, тем интереснее смотрится такой зимний маникюр
Зимний маникюр с геометрическим дизайном

Как сообщал OBOZREVATEL, названы главные антитренды в макияже 2021 года. Так, нужно отказаться от темных и широких бровей.

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