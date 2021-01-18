Какой зимний маникюр сделать на короткие ногти: названы трендовые дизайны

В любое время года представительницы женского пола должны следить за своими руками. Если у вас короткие ногти, что в зимний сезон можно даже креативничать и сделать необычный дизайн.

Но все же в тренде остаются и привычные для всех варианты. Какой сделать зимний маникюр на короткие ногти – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

В этом году можно использовать на ногтях в качестве декора кусочки золотой и серебристой фольги. Ведь эффект металлик всегда возвращается в моду, но каждый раз – в новом формате.

Крупные принты и слишком объемный декор визуально укорачивают ногтевую пластину. Но на коротких ногтях хорошо будет смотреться зимний маникюр с вытянутым по вертикали рисунком.

В тренде остается популярный ярко-красный зимний маникюр или аккуратный френч. Кроме того, можно сделать линию "улыбки" ярко-синим или нежно-сиреневым цветом.

Омбре на ногтях для зимнего маникюра подходит идеально. Вместо привычного горизонтального цветового перехода можно сделать вертикальный или диагональный переход, чтобы подчеркнуть оригинальность.

Популярным остается эффект природного камня на ногтях. При создании маникюра в тренде будет имитация камней холодных оттенков: белого мрамора и гранита, аметиста и горного хрусталя, лазурита и бирюзы.

Чем тоньше и изящнее прорисованы линии и узоры, тем интереснее смотрится такой зимний маникюр. По поводу фона лучше взять за основу чистые и спокойные оттенки – белый, светло-серый, черный, кофе с молоком.

Как сообщал OBOZREVATEL, названы главные антитренды в макияже 2021 года. Так, нужно отказаться от темных и широких бровей.