Глиттер, втирка и хищный принт: какой педикюр в моде зимой 2019-2020

Красивый педикюр — это не менее важная составляющая эффектного образа девушки, нежели маникюр. И не важно, какое время года на улице, ваши ножки всегда должны быть ухоженными.
OBOZREVATEL предлагает подборку примеров трендового педикюра на зиму 2019-2020.
Педикюр с втиркой
Если говорить о самом популярном варианте педикюра, то на первое место зимой 2019-2020 можно поставить дизайн с втиркой. Вы можете сделать акцент в таком педикюре на большой палец ноги, а остальные покрыть подходящим оттенком в тон. Или же покрыть втиркой все пальцы.
Фото: ladynails.ru
Фото: instagram/vakula_nails
Фото: women-tusovka.ru
Педикюр с глиттером
Безусловно, в моде будет и педикюр с глиттером. Он подойдет как для праздника, так и для повседневной носки. Также при помощи глиттера можно выполнять разнообразные узоры на ногтях.
Фото: womans.ws
Фото: womans.ws
Фото: ladynails.ru
Однотонный матовый педикюр
В зимнем сезоне популярным будет и однотонный матовый педикюр. Особенное внимание стоит обратить на нюдовые оттенки — они подстраиваются под цвет кожи. А значит, такой вариант педикюра подойдет под любой образ.
Фото: ivynbee.com
Фото: nailsworld.ru
Фото: nailsworld.ru
Классический френч
Классика всегда остается на пике популярности, поэтому такой универсальный вариант педикюра, как френч, не потеряет своей актуальности и зимой 2019-2020. Отметим, что вы можете сделать привычный нюдовый френч с белым кончиком ноготка, разбавив его зимними узорами.
Фото: nail-trend.ru
Фото: mirpozitiva.ru
Фото: wlooks.ru
Педикюр с хищным дизайном
Особенной популярностью зимой будет пользоваться дизайн педикюра с хищным рисунком на ноготках. Среди новомодных окажется змеиный узор, принт "зебра". Также не потеряет актуальности и леопардовый окрас.
Фото: nailsworld.ru
Фото: nailsworld.ru
Фото: ledysoveti.ru
Ранее OBOZREVATEL подготовил подборку примеров трендового маникюра на зиму 2019-2020.
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