Глиттер, втирка и хищный принт: какой педикюр в моде зимой 2019-2020

Красивый педикюр — это не менее важная составляющая эффектного образа девушки, нежели маникюр. И не важно, какое время года на улице, ваши ножки всегда должны быть ухоженными.

OBOZREVATEL предлагает подборку примеров трендового педикюра на зиму 2019-2020.

Педикюр с втиркой

Если говорить о самом популярном варианте педикюра, то на первое место зимой 2019-2020 можно поставить дизайн с втиркой. Вы можете сделать акцент в таком педикюре на большой палец ноги, а остальные покрыть подходящим оттенком в тон. Или же покрыть втиркой все пальцы.

Фото: ladynails.ru

Фото: instagram/vakula_nails

Фото: women-tusovka.ru

Педикюр с глиттером

Безусловно, в моде будет и педикюр с глиттером. Он подойдет как для праздника, так и для повседневной носки. Также при помощи глиттера можно выполнять разнообразные узоры на ногтях.

Фото: womans.ws

Фото: womans.ws

Фото: ladynails.ru

Однотонный матовый педикюр

В зимнем сезоне популярным будет и однотонный матовый педикюр. Особенное внимание стоит обратить на нюдовые оттенки — они подстраиваются под цвет кожи. А значит, такой вариант педикюра подойдет под любой образ.

Фото: ivynbee.com

Фото: nailsworld.ru

Фото: nailsworld.ru

Классический френч

Классика всегда остается на пике популярности, поэтому такой универсальный вариант педикюра, как френч, не потеряет своей актуальности и зимой 2019-2020. Отметим, что вы можете сделать привычный нюдовый френч с белым кончиком ноготка, разбавив его зимними узорами.

Фото: nail-trend.ru

Фото: mirpozitiva.ru

Фото: wlooks.ru

Педикюр с хищным дизайном

Особенной популярностью зимой будет пользоваться дизайн педикюра с хищным рисунком на ноготках. Среди новомодных окажется змеиный узор, принт "зебра". Также не потеряет актуальности и леопардовый окрас.

Фото: nailsworld.ru

Фото: nailsworld.ru

Фото: ledysoveti.ru

Ранее OBOZREVATEL подготовил подборку примеров трендового маникюра на зиму 2019-2020.

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