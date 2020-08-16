Какой маникюр сделать в отпуск: 10 самых ярких идей

Анна Паскевич Красота 04:12, 16.08.2020

Делая маникюр перед отпуском, можно смело использовать яркие летние палитры. Это могут быть рисунки моря, песка, пальм, разноцветный френч, маникюр, выполненный в голубых и синих тонах, трендовый геометрический дизайн.

Специально для своих читательниц OBOZREVATEL собрал самые свежие идеи для маникюра.

Фисташковый маникюр в отпуск
mykaleidoscope.ru
Голубой абстрактный маникюр
peaccibrand / Instagram
Фисташковый маникюр на лето 2020
mykaleidoscope.ru
Яркий маникюр на лето
fasingur.info
Голубой маникюр 2020
nailsprincess.roma / Instagram
Синий маникюр с пальмами в отпуск
fasingur.info
Яркий летний маникюр 2020
fasingur.info
Разноцветный французский маникюр 2020
imarninails / Instagram
Маникюр с пальмами на лето
nashemisto.dp.ua
Идеи для маникюр в отпуск
Instagram / silviavidinova
Морской маникюр 2020
Instagram / d_beautyartist

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был озвучен главный тренд в маникюре на лето 2020.

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