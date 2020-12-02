Какой маникюр сделать на Новый год 2021: интересные идеи

София Ковнир Красота 04:40, 2.12.2020

Перед Новым годом 2021 нужно успеть сделать праздничный маникюр, так как мест у мастеров становится с каждым днем все меньше.

Есть множество креативных идей и о самых интересных вариантах – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Санта-Клаус или олени

В этом году забавно и одновременно красиво будет смотреться маникюр с Санта-Клаусом или оленями. Вы можете выбрать любой понравившийся вариант и точно останетесь довольными.

Маникюр на Новый год 2021
info-design-nail.ru
Маникюр на Новый год 2021
new lady day

Новогодние украшения и елки

Этой зимой у многих новогоднее настроение появилось намного раньше праздника, но, чтобы поднять его еще больше – необходимо разбавить свою жизнь ярким маникюром. Так, вы можете добавить такие рисунки как нарядные елки или новогодние украшения.

Маникюр на Новый год 2021
nails-zone.ru
Маникюр на Новый год 2021
moi-manikur.ru

Год Белого Металлического Быка – год перемен

Так, в наступающий 2021 год вы можете смело войти с маникюром, которому добавите анималистичный узор. Это будет смотреться очень стильно и красиво.

Маникюр на Новый год 2021
Pix-feed
Маникюр на Новый год 2021
Проспект Медиа

Эффект "хрустальная кошка"

На сегодняшний день в тренде остается маникюр, который делают с помощью специального магнита, создающего блестящий эффект под названием "хрустальная кошка".

Маникюр на Новый год 2021
WildBerries.kg
Маникюр на Новый год 2021
Makeup.ru

"Снежный" маникюр

Если за окном плохая погода и совсем нет снега, то новогоднее настроение сможет поднять новый маникюр с дизайном в виде снежинок.

Маникюр на Новый год 2021
bestmanikyur.ru
Маникюр на Новый год 2021
bestmanikyur.ru

Стандартный френч

Любительницы френча могут разбавить классический маникюр прозрачными кончиками на ногтях. Это будет выглядеть очень нежно.

Маникюр на Новый год 2021
Pix-feed
Маникюр на Новый год 2021
kleo.ru

В стиле минимализм

Если вы не любите яркие маникюры с рисунками, то на Новый год 2021 можно сделать минималистичный дизайн, например, с блестками.

Маникюр на Новый год 2021
Pix-feed
Маникюр на Новый год 2021
Makeup.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, совсем скоро Новый год и в этот праздник каждая девушка хочет выглядеть сногсшибательно. Кроме наряда, прически и аксессуаров необходимо также подобрать макияж.

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Lady Красота

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