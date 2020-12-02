Какой маникюр сделать на Новый год 2021: интересные идеи

Перед Новым годом 2021 нужно успеть сделать праздничный маникюр, так как мест у мастеров становится с каждым днем все меньше.

Есть множество креативных идей и о самых интересных вариантах – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Санта-Клаус или олени

В этом году забавно и одновременно красиво будет смотреться маникюр с Санта-Клаусом или оленями. Вы можете выбрать любой понравившийся вариант и точно останетесь довольными.

Маникюр на Новый год 2021 info-design-nail.ru

Маникюр на Новый год 2021 new lady day

Новогодние украшения и елки

Этой зимой у многих новогоднее настроение появилось намного раньше праздника, но, чтобы поднять его еще больше – необходимо разбавить свою жизнь ярким маникюром. Так, вы можете добавить такие рисунки как нарядные елки или новогодние украшения.

Маникюр на Новый год 2021 nails-zone.ru

Маникюр на Новый год 2021 moi-manikur.ru

Год Белого Металлического Быка – год перемен

Так, в наступающий 2021 год вы можете смело войти с маникюром, которому добавите анималистичный узор. Это будет смотреться очень стильно и красиво.

Маникюр на Новый год 2021 Pix-feed

Маникюр на Новый год 2021 Проспект Медиа

Эффект "хрустальная кошка"

На сегодняшний день в тренде остается маникюр, который делают с помощью специального магнита, создающего блестящий эффект под названием "хрустальная кошка".

Маникюр на Новый год 2021 WildBerries.kg

Маникюр на Новый год 2021 Makeup.ru

"Снежный" маникюр

Если за окном плохая погода и совсем нет снега, то новогоднее настроение сможет поднять новый маникюр с дизайном в виде снежинок.

Маникюр на Новый год 2021 bestmanikyur.ru

Маникюр на Новый год 2021 bestmanikyur.ru

Стандартный френч

Любительницы френча могут разбавить классический маникюр прозрачными кончиками на ногтях. Это будет выглядеть очень нежно.

Маникюр на Новый год 2021 Pix-feed

Маникюр на Новый год 2021 kleo.ru

В стиле минимализм

Если вы не любите яркие маникюры с рисунками, то на Новый год 2021 можно сделать минималистичный дизайн, например, с блестками.

Маникюр на Новый год 2021 Pix-feed

Маникюр на Новый год 2021 Makeup.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, совсем скоро Новый год и в этот праздник каждая девушка хочет выглядеть сногсшибательно. Кроме наряда, прически и аксессуаров необходимо также подобрать макияж.