"Какого черта?!" Лысая звезда "Универа" ошарашила сеть

Популярная российская актриса, политик и звезда сериала "Универ" Мария Кожевникова ошарашила поклонников лысым черепом.

Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram в честь праздника День российского кино, вызвав шок фанатов таким образом.

"С днем Кино! Участников и зрителей", – написала она под селфи, на котором позирует в парикмахерском кресле без волос.

Лысая Мария Кожевникова instagram /mkozhevnikova

Поклонники испытали противоречивые чувства. Многие заметили, что ей хорошо и лысой. Но подавляющая часть комментаторов понадеялась, что это всего лишь грим, а не отказ от красивых локонов.

"Это шутка", "Вы даже без волос выглядите прекрасно! Вы очень красивая", "Святые коржики", "О боже, ужас", "Маша?!", "Какая сверкающая башка. Надеюсь, на вас маска", "Ух ты! Вы живая здесь. Мне показалось сначала, что это кукла фарфоровая", "Жалко же волосы", "Надеюсь, это спецубор а-ля Фантомас", "Какого черта", "Надеюсь это грим", "Похоже, гонорар был внушающий", – прокомментировали поклонники.

Кожевникова ошарашила лысым черепом, но успокоила этим фото instagram /mkozhevnikova

Дело в том, что Кожевникова опубликовала старое фото. Ей пришлось побриться на лысо для роли в драме "Батальонъ" 2015 года выпуска. За работу она тогда получила премию "Золотой орел".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Кожевникова возмутилась поведением мужчин, которые отказались поменяться с ней местами в поезде.

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