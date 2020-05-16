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17 мая • обновлено в 03:36
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/ Красота

Какими были украшения в СССР: камни – подделка, принимают по цене лома

1.6т
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Украшения времен СССР: золотые кольца, серьги, цепочки, которые многим достались в наследство от бабушек, на самом деле не несут большой ценности в материальном плане.

Как большинству советских женщин удавалось обзавестись драгоценностями, сколько это стоило и почему их сейчас принимают по цене лома, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Типичное кольцо с "рубином" производства СССР

Типичное кольцо с "рубином" производства СССР

fetheray.com

Из чего делали украшения в СССР

Украшения производства СССР в основном изготавливались из желтого золота 583 пробы. Часто в них сверкали бриллианты из месторождений, открытых после войны, или добытые на Урале изумруды.

Также выпускались экспериментальные партии украшений с топазами, использовались янтарь, малахит, чароит.

Объединение "СоюзКварцСамоцветы", которое работало при советском Мингеологии, регулярно открывало месторождения горного хрусталя, цитрина и топаза. Однако в основном драгоценности в Советском Союзе добывали попутно с сырьем, нужным для оборонной сферы. Более того, многое из добытого шло на экспорт.

Золотые серьги с "рубинами" времен СССР

Золотые серьги с "рубинами" времен СССР

etsy.com

Советские синтетические "рубины": стоили 5 рублей, продавали за 250

Больше всего украшения производства СССР содержат в своей отделке синтетические копии драгоценных камней. Так, популярные "рубины", "сапфиры", "александриты", "турмалины", которые использовались в золотых серьгах и кольцах, были лишь имитацией.

Дело в том, что в СССР эти камни не добывались, а производить подделки из дешевого сырья было намного проще, чем закупать натуральные драгоценности.

Так, себестоимость такого камня составляла 5 рублей, золота – 10 рублей, еще около 5 рублей шло на работу ювелира. В магазине же готовые изделия продавались по 250-300 рублей, таким образом, прибыль достигала почти 1000%.

Советское золотое кольцо с "рубином"

Советское золотое кольцо с "рубином"

livemaster.ru

Украшения времен СССР: почему принимают по цене лома

Дорого продать бабушкино кольцо с "рубином" не получится: изделие принимают в ломбарде по цене лома, а подделка камня не оценивается вообще, поскольку в настоящее время не находит применения.

Большинство из истинно ценных украшений СССР относятся к периоду НЭП, когда частные ювелирные мастерские производили изделия с природными камнями.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились фото реальной жизни в СССР.

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Автор
Алина Мельник
Тема
новости Украины
Место
Украина
Теги
Мода Стиль Красота История СССР золото
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