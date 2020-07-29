Какие продукты нужно есть для идеальной кожи: диетолог назвала список

Все, что мы едим, влияет на состояние кожи. Ведь недаром говорят, что кожа – это зеркало желудочно-кишечного тракта и индикатор работы пищеварительной системы.

О продуктах, которые помогут коже оставаться здоровой и красивой, написала диетолог Ольга Безуглая на своей странице в Instagram.

Орехи

В них много цинка. Если ваша кожа медленно восстанавливается, вероятно, ей не хватает цинка. Этот микроэлемент входит в состав почти всех ферментов, необходимых для обмена веществ в коже. Без цинка лимфоциты не созревают до нужной степени и не могут защитить кожу от бактерий.

Орехи полезны для кожи Medfond.com

Тунец

Это источник омега-3 кислот. Они помогают коже справиться с воспалением и акне. Одно исследование показало, что омега-3 кислоты значительно уменьшили количество акне за 2 месяца. В Северной Каролине (США) обследовали тысячу подростков, и оказалось, что у тех, кто употреблял много морепродуктов, симптомы акне (черные точки, прыщи, угри и жирная кожа) возникали гораздо реже.

Брокколи

Брокколи содержит сульфорафан – вещество, которое стимулирует антиоксидантную систему кожи, помогает защититься от негативного влияния ультрафиолета и даже замедляет старение кожи.

Помидор

Идеально подходит для чувствительной кожи. В этом овоще присутствует ликопин – бета-каротин, который предупреждает покраснение кожи под действием солнца.

Помидоры подходят для чувствительной кожи Куркуль

Темный шоколад

Темный шоколад содержит флавоноиды. Они значительно улучшают кровообращение в коже, выравнивают ее цвет, помогают ей удерживать влагу и даже убирают мелкие морщинки.

Болгарский перец

Содержит много витамина С, который устраняет гиперпигментацию, как поствоспалительную, так и возрастную.

Соя

Изофлавоны в ее составе стимулируют синтез коллагена и помогают сохранить эластичность кожи (особенно полезно женщинам в постменопаузе).

Как сообщал OBOZREVATEL, испанский диетолог Айтор Санчес считает, что яйца являются достаточно простым и полезным продуктом, который помогает похудеть.