Какие продукты нужно есть для идеальной кожи: диетолог назвала список
Какие продукты нужно есть для идеальной кожи: диетолог назвала список. 24 Канал
Все, что мы едим, влияет на состояние кожи. Ведь недаром говорят, что кожа – это зеркало желудочно-кишечного тракта и индикатор работы пищеварительной системы.
О продуктах, которые помогут коже оставаться здоровой и красивой, написала диетолог Ольга Безуглая на своей странице в Instagram.
Орехи
В них много цинка. Если ваша кожа медленно восстанавливается, вероятно, ей не хватает цинка. Этот микроэлемент входит в состав почти всех ферментов, необходимых для обмена веществ в коже. Без цинка лимфоциты не созревают до нужной степени и не могут защитить кожу от бактерий.
Орехи полезны для кожи Medfond.com
Тунец
Это источник омега-3 кислот. Они помогают коже справиться с воспалением и акне. Одно исследование показало, что омега-3 кислоты значительно уменьшили количество акне за 2 месяца. В Северной Каролине (США) обследовали тысячу подростков, и оказалось, что у тех, кто употреблял много морепродуктов, симптомы акне (черные точки, прыщи, угри и жирная кожа) возникали гораздо реже.
Брокколи
Брокколи содержит сульфорафан – вещество, которое стимулирует антиоксидантную систему кожи, помогает защититься от негативного влияния ультрафиолета и даже замедляет старение кожи.
Помидор
Идеально подходит для чувствительной кожи. В этом овоще присутствует ликопин – бета-каротин, который предупреждает покраснение кожи под действием солнца.
Помидоры подходят для чувствительной кожи Куркуль
Темный шоколад
Темный шоколад содержит флавоноиды. Они значительно улучшают кровообращение в коже, выравнивают ее цвет, помогают ей удерживать влагу и даже убирают мелкие морщинки.
Болгарский перец
Содержит много витамина С, который устраняет гиперпигментацию, как поствоспалительную, так и возрастную.
Соя
Изофлавоны в ее составе стимулируют синтез коллагена и помогают сохранить эластичность кожи (особенно полезно женщинам в постменопаузе).
Как сообщал OBOZREVATEL, испанский диетолог Айтор Санчес считает, что яйца являются достаточно простым и полезным продуктом, который помогает похудеть.