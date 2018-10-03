''Какие позы любите?'' Украинская Барби пикантно показала свои увлечения

Знаменитая модель из Одессы, "украинская Барби" Валерия Лукьянова пикантно рассказала о своих основных увлечениях, продемонстрировав при этом свои выдающиеся формы и подтянутое тело.

Звезда показала серию снимков в Instagram, на которых позирует в крошечном бикини. Под изображениями Лукьянова рассказала, что каждый день занимается медитацией и йогой, а также уделяет много времени самопознанию и изучению духовных аспектов жизни.

"Как часто вы медитируете и какие вы любите позы для медитации? Лично я медитирую каждый день и делаю это всегда одна", - отметила Барби.

В комментариях к постам многие пользователи высказали свое мнение относительно медитаций, а также традиционно расхвалили внешность Лукьяновой.

Откровенные снимки в сумме собрали более 50 тысяч лайков от неравнодушных поклонников модели.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бьюти-блогер Валерия Лукьянова восхитила поклонников пикантными снимками в тесном купальнике, который подчеркнул ее подтянутое тело.