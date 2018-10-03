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ШоуКияни

''Какие позы любите?'' Украинская Барби пикантно показала свои увлечения

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Знаменитая модель из Одессы, "украинская Барби" Валерия Лукьянова пикантно рассказала о своих основных увлечениях, продемонстрировав при этом свои выдающиеся формы и подтянутое тело.

Звезда показала серию снимков в Instagram, на которых позирует в крошечном бикини. Под изображениями Лукьянова рассказала, что каждый день занимается медитацией и йогой, а также уделяет много времени самопознанию и изучению духовных аспектов жизни.

"Как часто вы медитируете и какие вы любите позы для медитации? Лично я медитирую каждый день и делаю это всегда одна", - отметила Барби.

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В комментариях к постам многие пользователи высказали свое мнение относительно медитаций, а также традиционно расхвалили внешность Лукьяновой.

''Какие позы любите?'' Украинская Барби пикантно показала свои увлечения

''Какие позы любите?'' Украинская Барби пикантно показала свои увлечения

''Какие позы любите?'' Украинская Барби пикантно показала свои увлечения

Откровенные снимки в сумме собрали более 50 тысяч лайков от неравнодушных поклонников модели.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бьюти-блогер Валерия Лукьянова восхитила поклонников пикантными снимками в тесном купальнике, который подчеркнул ее подтянутое тело.

Персона
Одесская Барби (Валерия Лукьянова)
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