"Какая сексуальная!" Полуголая солистка "НеАнгелов" взбудоражила сеть пикантными снимками

Украинская певица, солистка поп-группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха взбудоражила сеть пикантными снимками.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в откровенном купальнике, продемонстрировав соблазнительную фигуру.

"Повстречалась с дачным "будильником". Всем сообщает, что наступило утро", — написала Смеюха.

Виктория Смеюха Фото из Instagram

Виктория Смеюха сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Виктория Смеюха сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Отметим, что поклонники были в восторге от фигуры певицы. Они засыпали ее комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Виктории Смеюхи, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

Виктория Смеюха продемонстрировала стройную фигуру Фото из Instagram

Виктория Смеюха сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Виктория Смеюха продемонстрировала сексуальную фигуру Фото из Instagram

Виктория Смеюха в откровенном купальнике Фото из Instagram

Соблазнительная Виктория Смеюха Фото из Instagram

Виктория Смеюха сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Виктория Смеюха продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Смеюху заподозрили в беременности из-за снимков, на которых был виден круглый живот.

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