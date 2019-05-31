"Какая сексуальная": Чехова восхитила сеть пикантными фото в бикини

Российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова поделилась с поклонниками пикантными снимками.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в откровенном купальнике, который отлично подчеркнул ее пышную грудь.

"Вернулась из СПА. Нас с мамой отскрабили, помыли, промассировали нежными, но сильными тайскими ручками. Я просила пожестче, но мне от этого было так хорошо, что я заснула...", — написала Чехова.

Анфиса Чехова Фото из Instagram

Анфиса Чехова сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Анфиса Чехова в откровенном купальнике Фото из Instagram

Анфиса Чехова засветила грудь Фото из Instagram

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.

"Шикарная Анфиса и сочная", "Богиня", "И как это тебя еще никакой султан не унес?", "Какая ты прекрасная и сексуальная", — прокомментировали люди.

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Анфиса Чехова сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

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Анфиса Чехова в ночнушке Фото из Instagram

Анфиса Чехова засветила пышную грудь Фото из Instagram

Анфиса Чехова сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Анфиса Чехова засветила голую грудь Фото из Instagram

Анфиса Чехова в соблазнительном купальнике Фото из Instagram

Сексуальная Анфиса Чехова Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Чехова в шелковой ночнушке с глубоким вырезом засветила огромную грудь.

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