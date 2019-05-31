"Какая сексуальная": Чехова восхитила сеть пикантными фото в бикини

Российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова поделилась с поклонниками пикантными снимками.
Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в откровенном купальнике, который отлично подчеркнул ее пышную грудь.
"Вернулась из СПА. Нас с мамой отскрабили, помыли, промассировали нежными, но сильными тайскими ручками. Я просила пожестче, но мне от этого было так хорошо, что я заснула...", — написала Чехова.
Анфиса Чехова
Фото из Instagram
Анфиса Чехова сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Анфиса Чехова в откровенном купальнике
Фото из Instagram
Анфиса Чехова засветила грудь
Фото из Instagram
Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.
"Шикарная Анфиса и сочная", "Богиня", "И как это тебя еще никакой султан не унес?", "Какая ты прекрасная и сексуальная", — прокомментировали люди.
Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Анфисы Чеховой, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.
Анфиса Чехова голая в ванной
Фото из Instagram
Анфиса Чехова сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Анфиса Чехова продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Анфиса Чехова в ночнушке
Фото из Instagram
Анфиса Чехова засветила пышную грудь
Фото из Instagram
Анфиса Чехова сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Анфиса Чехова засветила голую грудь
Фото из Instagram
Анфиса Чехова в соблазнительном купальнике
Фото из Instagram
Сексуальная Анфиса Чехова
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Чехова в шелковой ночнушке с глубоким вырезом засветила огромную грудь.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram