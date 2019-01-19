''Какая горячая'': Седокова засветила огромную грудь на фото

Украинская певица, экс-вокалистка "ВИА-Гры" Анна Седокова показала результаты работы в спортзале и похвасталась пышной грудью.
Соответствующую фотографию она опубликовала в своем Instagram, рассказав, что за уверенность в себе нужно заплатить серьезную цену – постоянно работать над своим телом.
"Я все это курортное время смотрела на этих женщин с идеальными телами, идеальной кожей, улыбками на пляжах. Я смотрела и думала, ну как же им это удается. Все зависит от нашей внутренней уверенности в себе, от простой веры в себя, фундаментом для которой является образование и работа над своим телом. И каждый раз, когда я думаю, "какая же она красивая, не то, что я", понимаю, что это сигнал взять себя за шкирки и притащить в зал или к косметологу, или даже к психологу", – написала Седокова.
Я хочу сказать вам что-то очень важное сейчас. Каждый день, я получаю много писем в DM с просьбой о помощи, поддержке, рассказать, как быть уверенной в себе и такой красивой )) Красивой 😏 Я, как и вы все, это курортное время, смотрела на этих женщин с идеальными телами, идеальной кожей, улыбками на пляжах. Я смотрела и думала, ну как же им это удаётся! Боже, какие они красивые 😍 Потом смотрела на свои фото и дамала - ну вот 😂 В каждом и каждой из нас есть 1000000 сомнений, даже в самой красивой или в самой уверенной в себе. Самые счастливые люди в Инстаграм могут быть крайне несчастны в жизни, а идеальная кожа всего лишь отличная программа в телефоне, а может и наоборот.) Все у них о....нно потому что они каждый день работают над этим !!!! Все зависит от нашей внутренней уверенности в себе, с простой веры в себя, фундаментом, для которой является образование и работа над своим телом и каждый раз, когда я думаю - "какая же она красивая, не то что я", я понимаю, что это сигнал взять себя за шкирки и притащить в зал или к косметологу или даже к психологу ) Вообщем, все мы люди одинаковые , просто кто-то лучше обрабатывает фото, а кто-то хуже ❤️💋
Поклонники певицы восхитились ее фигурой, а также согласились с ее словами о работе над собой. А некоторые были удивлены размером груди Седоковой.
"Ого у вас молочный железы! Не тяжело с такими жить?", "Идеальная Анна Седокова", "Вы очень правы", "Горячая какая", "Огонь", – написали пользователи.
Предлагаем вспомнить самые горячие фотографии Анны Седоковой, где она демонстрирует спортивную фигуру и не только.
В Лос Анджелесе, в эту пору безусловно не так и солнечно, но зато так согревает тепло близких и любимых. Особенно одно маленькое солнышко. Часовые полюса побеждены, так как сейчас 23 и я пишу этот пост и не засыпаю раньше моей дочери. А ещё, обо мне так невероятно Моника заботиться. Мы были в магазине и я ее, конечно, наносилась на руках, а она уже высоченная и не лёгкая. Так спина так заболела. Мы были в магазине и я, сильная женищина, раньше не подававшая вида, сегодня возвращаясь из магазина с продуктами, вдруг сказала, что у меня спина что-то болит. Моника вдруг командным голосом говорит, а ну ка мама быстро в кровать ! Я сама продукты разложу! Я ей - нет, зачем, а она смотрит на меня так 😠 и прям ругается! Пришлось лечь. Слышу, как складывает все и я подумала, может все таки не стоит корчить всегда из себя суперженщину? А иногда позволить себе слабость. Иногда показывать, что тебе бывает сложно и все само прийдет. Ведь наши близкие иногда просто на знают, что нам сложно или нужна поддержка. В слабости нет ничего такого плохого. Слабость - это естественная черта человеческой жизни и за неё нас не бросят. Не оставят... P.S. Смотрю сейчас очень смешной сериал "Мамаша ". Всем мамам рекомендую, когда кажется , что что-то пошло не так. Сразу посмотрите и полегче будет. А ещё, покидайте мне свои любимые сериалы? Что посмотреть на каникулах? Мои любимые: "Мыслить как преступник", "Менталист", "Городские истории" ( 1 сезон ) шикарный прост! Что ещё из последнего ? ❤️
Если бы вы знали, как мне часто бывает скучно. Так хочется, чтобы меня удивили. Кажется, я уже все это видела, все знаю. Кажется, я точно знаю как, зачем и сколько. Парни по умнее играют в игру на долгую. Вот берут и бьют по эго. Знают, как я возбуждаюсь, но как-то тоже не сильно работает. Я правда пытаюсь быть нормальной, но как-то не очень выходит ))) Так выпьем же за это 🍸
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Седокова поделилась видео, на котором крупным планом похвасталась своей грудью.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся