''Какая горячая'': Седокова засветила огромную грудь на фото

Украинская певица, экс-вокалистка "ВИА-Гры" Анна Седокова показала результаты работы в спортзале и похвасталась пышной грудью.

Соответствующую фотографию она опубликовала в своем Instagram, рассказав, что за уверенность в себе нужно заплатить серьезную цену – постоянно работать над своим телом.

"Я все это курортное время смотрела на этих женщин с идеальными телами, идеальной кожей, улыбками на пляжах. Я смотрела и думала, ну как же им это удается. Все зависит от нашей внутренней уверенности в себе, от простой веры в себя, фундаментом для которой является образование и работа над своим телом. И каждый раз, когда я думаю, "какая же она красивая, не то, что я", понимаю, что это сигнал взять себя за шкирки и притащить в зал или к косметологу, или даже к психологу", – написала Седокова.

Поклонники певицы восхитились ее фигурой, а также согласились с ее словами о работе над собой. А некоторые были удивлены размером груди Седоковой.

"Ого у вас молочный железы! Не тяжело с такими жить?", "Идеальная Анна Седокова", "Вы очень правы", "Горячая какая", "Огонь", – написали пользователи.

Предлагаем вспомнить самые горячие фотографии Анны Седоковой, где она демонстрирует спортивную фигуру и не только.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Седокова поделилась видео, на котором крупным планом похвасталась своей грудью.

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