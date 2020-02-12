Как замедлить старение: названы продукты, которые запрещено есть женщинам после 30 лет

После 30 лет в женском организме замедляются обменные процессы. Это не очень положительно сказывается внешнем виде. В этом возрасте сбросить лишний вес становится сложнее, а на лице появляются первые морщинки.

Небольшие корректировки в образе жизни и питании могут замедлить старение, пишет Cosmopolitan. Для того, чтобы выглядеть лучше - следует отказаться от некоторых продуктов.

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Сладкий фруктовый йогурт

В одной упаковке содержится 47 граммов сахара — это больше, чем нужно человеку в день. После 30 лет следует употреблять не более 25 граммов в день.

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Белый хлеб

Белый хлеб имеет минимальную пищевую ценность, высочайший гликемический индекс и большое количество каллорий.

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Фруктовый сок из "пакета"

В этом напитке феноменальное количество сахара, красители и ноль витаминов, поэтому от таких напитков можно набрать вес и даже испортить кожу.

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Выпечка

Альтернативные виды муки, растительное молоко, полезные натуральные подсластители позволяют наслаждаться выпечкой без вреда для здоровья и красоты. Мучные сладости, которые чаще все продаются в магазинах содержат транс-жиры, консерванты, сахар и негативно влияют на организм.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее австралийский диетолог Сьюзи Барелл заявила, что меньше всего подходит для утреннего приема пищи.

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