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4 марта • обновлено в 05:07
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Как выглядеть самой красивой: топ-5 легких причесок на 8 марта

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8 марта девушкам хочется выглядеть особенно эффектно, поэтому стоит заранее продумать весенний образ.

OBOZREVATEL предлагает своим читательницам не тратить слишком много времени и публикует топ-5 красивых и легких причесок на 8 марта.

Романтический пучок

Легкие и красивые прически на 8 марта: пучок

Легкие и красивые прически на 8 марта: пучок

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Волосы нужно разделить на две равные части и сделать из них два хвоста. Далее следует завязать их, как на картинке, а концы прически скрутить в пучок и закрепить невидимкой.

Текстуры

Легкие и красивые прически на 8 марта: текстуры

Легкие и красивые прически на 8 марта: текстуры

Pinterest

С помощью современных средств для волос можно за несколько минут сделать эффектную прическу. Для этого сгодится лак, гели, пенка, пудра для волос и т.п. Руками сформируйте прическу и готово!

Мальвинка

Легкие и красивые прически на 8 марта: мальвинка

Легкие и красивые прически на 8 марта: мальвинка

Pinterest

Мальвинка не отберет у вас много времени: подкрутите концы волос плойкой, а боковые локоны возле лица заплетите или скрутите в жгуты, заколов красивой заколкой.

Два пучка

Легкие и красивые прически на 8 марта: два пучка

Легкие и красивые прически на 8 марта: два пучка

Pinterest

Эта милая прическа, два пучка, в праздник 8 марта не останется без внимания окружающих. Особенно романтично она будет смотреться в небрежном виде, с выпущенными передними прядями и расслабленными пучками.

Прическа с ободком

Легкие и красивые прически на 8 марта: прическа с ободком

Легкие и красивые прически на 8 марта: прическа с ободком

Pinterest

Это одна из самых легких причесок, которая подойдет для коротких волос. Наденьте ободок, а затем оставшиеся волосы заверните за него, как на картинке.

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Автор
Алина Мельник
Тема
8 Марта
Место
Украина
Теги
Мода женщины Стиль Красота праздник стрижки прическа
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