Как выглядеть моложе: пять секретов макияжа, побеждающих старость

Для того, чтобы выглядеть моложе и свежее - можно воспользоваться некоторыми секретами бьюти-индустрии.

Так, блеск для губ убавит несколько лет, а розовые румяна освежат уставшее лицо, пишет Cosmopolitan.

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Блеск для губ

Блеск добавляет губам объем, который, увы, часто уходит с возрастом. Нежно-розовый блеск для губ с глиттером очень освежает кожу в частности, и весь образ в целом. Для более выраженного эффекта можно воспользоваться плампером.

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Легкий загар и розовые румяна

Нежно-розовый оттенок с холодным жемчужным подтоном — бьюти-трюк для всех, кто хочет выглядеть моложе своих лет. На белоснежной коже это работает не хуже, особенно, если у розовых румян кремовая текстура.

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Ягодная помада

У каждой девушки должна быть хотя бы одна помада идеально подобранного яркого оттенка. С ее помощью можно отвлечь внимание от уставшего взгляда, тусклой кожи и других мелких недостатков, освежив и омолодив лицо за секунду.

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Сияющий бронзер

Чем больше возраст, тем меньше "плоских" матовых текстур должно быть в макияже: это касается не только тонального крема, но и теней, румян, бронзера.

Тени и помада одного оттенка

Макияж в одном оттенке, особенно персиковом или розовом, освежает лицо вне зависимости от цветотипа.

pexels.com

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