Как выглядеть моложе: модные стрижки на лето для женщин после 40

Алина Мельник Красота 02:15, 8.06.2020

Женщинам, которые достигли возраста 40 лет и старше, очень важно подобрать правильную стрижку, которая поможет полностью преобразиться.

Так, при правильном подходе парикмахера можно получить очаровательный образ с омолаживающим эффектом. OBOZREVATEL предлагает обратить внимание на стрижки, которые рекомендуются стилистами в этом сезоне.

Пикси

Эта яркая стрижка позволит создать легкий и нежный образ. Она легка в укладке и не отнимает много времени. Пикси выбирают уверенные в себе, целеустремленные и активные женщины.

Стрижка пикси
Pinterest
Пикси
Pinterest

Гарсон

Эта стрижка подходит миниатюрным дамам с идеальной формой лица.

Стрижка гарсон
Pinterest
Стрижка гарсон после 40
Pinterest
Гарсон
Pinterest

Боб

Эта универсальная стрижка придаст объема волосам, с ней даже тонкие и тусклые волосы станут выглядеть намного привлекательнее. Боб позволит создать эффектный образ, который не останется без внимания окружающих.

Стрижка боб
Pinterest
Боб после 40
Pinterest
Стрижка боб на волнистых волосах
Pinterest

Лесенка

Лесенка подойдет обладательницам средних волос. Эта стрижка поможет сделать лицо визуально более изящным и привлекательным, кроме того, она подходит практически всем, что приумножает ее популярность.

Стрижка лесенка
Pinterest
Лесенка на волнистых волосах
Pinterest
Лесенка на средние волосы
Pinterest
Лесенка на длинные волосы
Pinterest

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как скрыть недостатки: модные женские стрижки после 30.

Комментировать
Lady Красота

Смотрите также

Стерненко вызвали в СБУ для вручения подозрения: он не придет

На Донбассе разгорелись серьезные бои: пятеро воинов ВСУ ранены

Зеленского попросили защитить украинцев от массового чипирования с помощью 5G

"Динамо" помогло собрать 112 000 гривен для "Охматдета"

Данилюк заявил, что Зеленский провалит свою миссию и объяснил почему