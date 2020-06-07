Как выглядеть моложе: модные стрижки на лето для женщин после 40
Женщинам, которые достигли возраста 40 лет и старше, очень важно подобрать правильную стрижку, которая поможет полностью преобразиться.
Так, при правильном подходе парикмахера можно получить очаровательный образ с омолаживающим эффектом. OBOZREVATEL предлагает обратить внимание на стрижки, которые рекомендуются стилистами в этом сезоне.
Пикси
Эта яркая стрижка позволит создать легкий и нежный образ. Она легка в укладке и не отнимает много времени. Пикси выбирают уверенные в себе, целеустремленные и активные женщины.
Гарсон
Эта стрижка подходит миниатюрным дамам с идеальной формой лица.
Боб
Эта универсальная стрижка придаст объема волосам, с ней даже тонкие и тусклые волосы станут выглядеть намного привлекательнее. Боб позволит создать эффектный образ, который не останется без внимания окружающих.
Лесенка
Лесенка подойдет обладательницам средних волос. Эта стрижка поможет сделать лицо визуально более изящным и привлекательным, кроме того, она подходит практически всем, что приумножает ее популярность.
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