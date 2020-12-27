Какой макияж и одежду выбрать на Новый год: лайфхаки от визажистов и стилистов

Новый год – это праздник, на котором любая женщина хочет выглядеть сногсшибательно. Поэтому в ход идут модные и стильные наряды, яркие мейкапы, и разные вспомогательные аксессуары для обворожительного образа.

В новогоднюю ночь важно не только обзавестись всеми атрибутами для образа, но и нужно правильно нарядиться для главного праздника году.

В эксклюзивном материале для OBOZREVATEL визажист Тина Антоненко и бьюти-блогер Лиза Краснова рассказали, какой макияж будет в тренде на Новый год 2021, какие оттенки будут актуальными, а от каких стоит отказаться. А стилист Рост Дикой поведал, на какие наряды нужно обратить внимание для празднования.

Какой макияж выбрать на Новый год: советы от Тины Антоненко

1. Используйте блестки, морозный румянец и темные оттенки помады

В тренде для новогодней ночи будут морозный румянец, не темные (в тон волосам или светлее) брови, блестки и темные оттенки помады. Ну и, конечно, классические стрелки. Все вместе сочетать вовсе не обязательно! Вы можете выбрать один или несколько элементов и использовать их для подчеркивания вашей индивидуальности. Однако не стоит слепо следовать трендам, в моде всегда –индивидуальность. Поэтому выглядите естественно для себя и при желании экспериментируйте с деталями.

Макияж с глиттером на новогоднюю ночь. pinterest

2. Заранее определитесь с макияжем

Чтобы избежать конфузов на Новый год, советую исполнить пробу мейкапа заранее и сделать пару фото или видео на камеру телефона.

3. Выбирайте мейкап на Новый год исходя из оттенка кожи, цвету глаз и волос

Теплая гамма оттенков теней, румян и помады подойдет девушкам с присутствием желтого, золотистого и коричневого цветов во внешности. Холодная – обладательницам синего, голубого, серого и зеленого. Не бойтесь экспериментировать.

Лайфхаки от визажиста:

Прежде всего приступайте к нанесению макияжа незадолго до празднования. Любой мейкап, сделанный утром, к 12 ночи будет смотреться несвежим и тусклым.

Хорошо увлажните кожу, чтобы она не стрессовала не только от алкоголя, но и от толстого слоя косметики. Можно использовать фиксирующие спреи, которые рекомендуется наносить после каждого наслоения тонального средства, пудры, румян.

Рекомендую использовать стойкие тональные основы исходя из типа кожи.

Ну и, конечно, найдите место для пудры, салфеток и помады в своей сумочке. Возможно, вам понадобится подкорректировать макияж в течении вечера.

Яркий макияж глаз на Новый год.

Какой макияж выбрать на Новый год: советы от бьюти-блогера Лизы Красновой

1. Не экспериментируйте перед новогодней ночью с макияжем

Макияж, который вы выберете для новогодней ночи должен в первую очередь вам нравиться и быть комфортным. Потому лучше не использовать новые средства, а поэкспериментировать с ними несколько раз, посмотреть как реагирует на них ваша кожа, комфортны ли они в носке и достаточно ли стойкие.

2. Не бойтесь добавлять блестки

Именно в новогоднюю ночь можно попробовать всё самое яркое и блестящее, особенно потому, что будущий год – год Металлического Быка, а значит, блесток в макияже, маникюре или наряде не стоит бояться! Есть как бюджетные глиттеры, так и более профессиональные, которые подойдут для любой части вашего тела, так как наносятся на специальный праймер.

Лайфхак от бьюти-блогера:

Перед Новым годом найдите несколько макияжей на ваш вкус, потренируйтесь делать их заранее, адаптируйте под себя и будьте неотразимы.

Макияж с блестками на новогоднюю ночь.

В чем встретить Новый год: советы от стилиста Роста Дикого

1. Выбирайте блестящие наряды

Смотря где будет вечеринка, существует три сценария: дома, в гостях -квартира/дача, на море. Поэтому исходя из локации одеться нужно соответствующе – нарядно с элементами блесток, глиттера, стекляруса, пайеток и серебристого дождика.

Стильные наряды на новогоднюю ночь. pinterest

2. Обратите внимание на белые и серебристы оттенки в одежде

Эти цвета связаны с символом 2021 года – Белый Металлический Бык и я соглашусь с астрологами, которые утверждают, что выбор определенного цвета наряда повлияет на вашу судьбу. Если вы хотите найти любовь – надевайте наряд белого цвета. А если ищете роста доходов – выбирайте одежду серых и серебристых оттенков.

3. Избегайте красного цвета в одежде

Конечно же, красного и всех его оттенков следует избегать в одежде на новогоднюю вечеринку. Следует выразить почтение и уважение Белому металлическому Быку.

Лайфхак от стилиста:

Я обожаю наряжаться, поэтому для нового года я приберёг пиджак из велюра и джинсы с чёрными пайетками. Мой лайфхак, как и Бузовой: "Кайфуйте – жизнь одна!"

Стильные наряды на Новый год 2021. pinterest

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