Какой макияж и одежду выбрать на Новый год: лайфхаки от визажистов и стилистов

Obozrevatel Красота 12:00, 27.12.2020 Обновлено: 12:48, 27.12.2020

Новый год – это праздник, на котором любая женщина хочет выглядеть сногсшибательно. Поэтому в ход идут модные и стильные наряды, яркие мейкапы, и разные вспомогательные аксессуары для обворожительного образа.

В новогоднюю ночь важно не только обзавестись всеми атрибутами для образа, но и нужно правильно нарядиться для главного праздника году.

В эксклюзивном материале для OBOZREVATEL визажист Тина Антоненко и бьюти-блогер Лиза Краснова рассказали, какой макияж будет в тренде на Новый год 2021, какие оттенки будут актуальными, а от каких стоит отказаться. А стилист Рост Дикой поведал, на какие наряды нужно обратить внимание для празднования.

Какой макияж выбрать на Новый год: советы от Тины Антоненко

1. Используйте блестки, морозный румянец и темные оттенки помады

В тренде для новогодней ночи будут морозный румянец, не темные (в тон волосам или светлее) брови, блестки и темные оттенки помады. Ну и, конечно, классические стрелки. Все вместе сочетать вовсе не обязательно! Вы можете выбрать один или несколько элементов и использовать их для подчеркивания вашей индивидуальности. Однако не стоит слепо следовать трендам, в моде всегда –индивидуальность. Поэтому выглядите естественно для себя и при желании экспериментируйте с деталями.

Макияж с глиттером на новогоднюю ночь.
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2. Заранее определитесь с макияжем

Чтобы избежать конфузов на Новый год, советую исполнить пробу мейкапа заранее и сделать пару фото или видео на камеру телефона.

3. Выбирайте мейкап на Новый год исходя из оттенка кожи, цвету глаз и волос

Теплая гамма оттенков теней, румян и помады подойдет девушкам с присутствием желтого, золотистого и коричневого цветов во внешности. Холодная – обладательницам синего, голубого, серого и зеленого. Не бойтесь экспериментировать.

Лайфхаки от визажиста:

  • Прежде всего приступайте к нанесению макияжа незадолго до празднования. Любой мейкап, сделанный утром, к 12 ночи будет смотреться несвежим и тусклым.

  • Хорошо увлажните кожу, чтобы она не стрессовала не только от алкоголя, но и от толстого слоя косметики. Можно использовать фиксирующие спреи, которые рекомендуется наносить после каждого наслоения тонального средства, пудры, румян.

  • Рекомендую использовать стойкие тональные основы исходя из типа кожи.

  • Ну и, конечно, найдите место для пудры, салфеток и помады в своей сумочке. Возможно, вам понадобится подкорректировать макияж в течении вечера.

Яркий макияж глаз на Новый год.

Какой макияж выбрать на Новый год: советы от бьюти-блогера Лизы Красновой

1. Не экспериментируйте перед новогодней ночью с макияжем

Макияж, который вы выберете для новогодней ночи должен в первую очередь вам нравиться и быть комфортным. Потому лучше не использовать новые средства, а поэкспериментировать с ними несколько раз, посмотреть как реагирует на них ваша кожа, комфортны ли они в носке и достаточно ли стойкие.

2. Не бойтесь добавлять блестки

Именно в новогоднюю ночь можно попробовать всё самое яркое и блестящее, особенно потому, что будущий год – год Металлического Быка, а значит, блесток в макияже, маникюре или наряде не стоит бояться! Есть как бюджетные глиттеры, так и более профессиональные, которые подойдут для любой части вашего тела, так как наносятся на специальный праймер.

Лайфхак от бьюти-блогера:

Перед Новым годом найдите несколько макияжей на ваш вкус, потренируйтесь делать их заранее, адаптируйте под себя и будьте неотразимы.

Макияж с блестками на новогоднюю ночь.

В чем встретить Новый год: советы от стилиста Роста Дикого

1. Выбирайте блестящие наряды

Смотря где будет вечеринка, существует три сценария: дома, в гостях -квартира/дача, на море. Поэтому исходя из локации одеться нужно соответствующе – нарядно с элементами блесток, глиттера, стекляруса, пайеток и серебристого дождика.

Стильные наряды на новогоднюю ночь.
pinterest

2. Обратите внимание на белые и серебристы оттенки в одежде

Эти цвета связаны с символом 2021 года – Белый Металлический Бык и я соглашусь с астрологами, которые утверждают, что выбор определенного цвета наряда повлияет на вашу судьбу. Если вы хотите найти любовь – надевайте наряд белого цвета. А если ищете роста доходов – выбирайте одежду серых и серебристых оттенков.

3. Избегайте красного цвета в одежде

Конечно же, красного и всех его оттенков следует избегать в одежде на новогоднюю вечеринку. Следует выразить почтение и уважение Белому металлическому Быку.

Лайфхак от стилиста:

Я обожаю наряжаться, поэтому для нового года я приберёг пиджак из велюра и джинсы с чёрными пайетками. Мой лайфхак, как и Бузовой: "Кайфуйте – жизнь одна!"

Стильные наряды на Новый год 2021.
pinterest

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