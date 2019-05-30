"Как всегда огонь!" Соблазнительная Кароль поразила пикантными фото

Украинская певица Тина Кароль поделилась сексуальным фото в сети.

Так, она опубликовала снимок на своей странице в Instagram. На нем она продемонстрировала изящную фигуру и глубокое декольте. Кароль была одета в элегантное черное платье и оверсайз пиджак.

Поклонникам уже знакомы снимки, но они продолжали одаривать ее комплиментами.

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"Люблю эту фотосессию, шикарно!", "Время старых фото (но ты все равно не сравнима)", "Старые фотографии, но очень красиво", - не останавливались в сети.

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Тина Кароль в воде

Тина Кароль с киской

Тина Кароль показывает декольте

Тина Кароль в стильном платье

Такой Кароль была в 2015 году Vogue

Стильная Кароль Vogue

Кароль в белом платье Vogue

Кароль в необычном образе Vogue

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль взбудоражила поклонников снимком, на котором позировала в сексуальном желтом боди с глубоким вырезом в зоне декольте.

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