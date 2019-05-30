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/Красота

"Как всегда огонь!" Соблазнительная Кароль поразила пикантными фото

1.3тЧитать материал на украинском

Украинская певица Тина Кароль поделилась сексуальным фото в сети.

Так, она опубликовала снимок на своей странице в Instagram. На нем она продемонстрировала изящную фигуру и глубокое декольте. Кароль была одета в элегантное черное платье и оверсайз пиджак.

Поклонникам уже знакомы снимки, но они продолжали одаривать ее комплиментами.

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Кароль засветила грудь на свадьбе у Потапа и Каменских

"Люблю эту фотосессию, шикарно!", "Время старых фото (но ты все равно не сравнима)", "Старые фотографии, но очень красиво", - не останавливались в сети.

"Как всегда огонь!" Соблазнительная Кароль поразила пикантными фото

Предлагаем посмотреть и на другие красивые фото Тины Кароль из этой фотосессии.

Тина Кароль в воде

Тина Кароль в воде

"Как всегда огонь!" Соблазнительная Кароль поразила пикантными фото
Тина Кароль с киской

Тина Кароль с киской

Тина Кароль показывает декольте

Тина Кароль показывает декольте

Тина Кароль в стильном платье

Тина Кароль в стильном платье

Такой Кароль была в 2015 году

Такой Кароль была в 2015 году

Vogue

Стильная Кароль

Стильная Кароль

Vogue

Кароль в белом платье

Кароль в белом платье

Vogue

Кароль в необычном образе

Кароль в необычном образе

Vogue

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль взбудоражила поклонников снимком, на котором позировала в сексуальном желтом боди с глубоким вырезом в зоне декольте.

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Персона
Тина Кароль
Место
Украина
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К Денис
К Денис
Да лан... Вы ж псиносвиноты называете такие фото фууу бл.дство шл.ха и прочее, не так ли?)))
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