"Как в порно!" Полуголую MARUV разнесли за пошлые фото

Украинская певица MARUV (Анна Корсун) опубликовала соблазнительные фото. Их сразу же раскритиковали в сети.
Так, снимками звезда поделилась на личной странице в Instagram. На них она позировала в купальнике серого цвета, продемонстрировав свою стройную фигуру.
"Я зарядилась и готова снова работать", — прокомментировала публикацию MARUV.
MARUV
Фото из Instagram
MARUV сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
MARUV сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Отметим, что поклонники бурно отреагировали на новые фото звезды. Они написали много негативных комментариев.
Предлагаем посмотреть и на другие соблазнительные фото MARUV, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.
Соблазнительная MARUV
Фото из Instagram
MARUV засветила грудь
Фото из Instagram
MARUV сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
MARUV засветила грудь
Фото из Instagram
Соблазнительная MARUV
Фото из Instagram
MARUV засветила грудь
Фото из Instagram
MARUV сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее MARUV спровоцировала в сети слухи о своей беременности. Поклонники увидели на одном из фото заметно округлившийся животик звезды.
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