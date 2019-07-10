Главная Новости
Мова Язык
Шоу Кияни

/ Красота

"Как в порно!" Полуголую MARUV разнесли за пошлые фото

2.7т Читать материал на украинском

Украинская певица MARUV (Анна Корсун) опубликовала соблазнительные фото. Их сразу же раскритиковали в сети.

Так, снимками звезда поделилась на личной странице в Instagram. На них она позировала в купальнике серого цвета, продемонстрировав свою стройную фигуру.

"Я зарядилась и готова снова работать", — прокомментировала публикацию MARUV.

"Как в порно!" Полуголую MARUV разнесли за пошлые фото

MARUV

Фото из Instagram

"Как в порно!" Полуголую MARUV разнесли за пошлые фото

MARUV сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Как в порно!" Полуголую MARUV разнесли за пошлые фото

MARUV сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Новости
Полуголая Анфиса Чехова засветила сексуальную фигуру: горячее фото

Отметим, что поклонники бурно отреагировали на новые фото звезды. Они написали много негативных комментариев.

"Как в порно!" Полуголую MARUV разнесли за пошлые фото
"Как в порно!" Полуголую MARUV разнесли за пошлые фото
"Как в порно!" Полуголую MARUV разнесли за пошлые фото

Предлагаем посмотреть и на другие соблазнительные фото MARUV, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

"Как в порно!" Полуголую MARUV разнесли за пошлые фото

Соблазнительная MARUV

Фото из Instagram

"Как в порно!" Полуголую MARUV разнесли за пошлые фото

MARUV засветила грудь

Фото из Instagram

"Как в порно!" Полуголую MARUV разнесли за пошлые фото

MARUV сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Как в порно!" Полуголую MARUV разнесли за пошлые фото

MARUV засветила грудь

Фото из Instagram

"Как в порно!" Полуголую MARUV разнесли за пошлые фото

Соблазнительная MARUV

Фото из Instagram

"Как в порно!" Полуголую MARUV разнесли за пошлые фото

MARUV засветила грудь

Фото из Instagram

"Как в порно!" Полуголую MARUV разнесли за пошлые фото

MARUV сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее MARUV спровоцировала в сети слухи о своей беременности. Поклонники увидели на одном из фото заметно округлившийся животик звезды.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Персона
MARUV
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
9
1
Смешно
2
Интересно
4
Печально
8
Трэш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / мнения

ads pixel