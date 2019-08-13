Как в 45 лет выглядеть на 25: секреты пластического хирурга

Чтобы замедлить старение и в 45 лет выглядеть на 25, специалисты рекомендуют начинать косметологический уход за лицом и телом уже с 20-летнего возраста.

О профилактике возрастных изменений, секретах красивой старости и самых популярных процедурах рассказал в эфире ObozTV пластический хирург Андрей Якобчук.

Медик посоветовал молодым девушкам начинать с легких уходовых процедур для лица – масок и периодических пилингов.

"Делать маленькие шаги в профилактике старения нужно уже с 20 лет. Но это не значит, что надо в 20 лет обколоть бедную студентку всем, чем можно. Начинать нужно очень мягко, очень плавно. Порой одного визита к косметологу в год достаточно, чтобы прийти к 40-50 годам в том виде, в котором вы были в 25", – уточнил он.

Более специфические процедуры, по его словам, можно начинать в 25-30 лет – когда женщина замечает первые морщинки и снижение тонуса кожи.

"Правильным будет сходить к косметологу. Сделать инъекцию ботокса (от упоминания которого почему-то все продолжают падать в обморок), сделать какие-то массажи лица. Возможно, контурную пластику… Незначительную, очень нежную, очень натуральную. И поддерживать это из год в год", – отметил Якобчук.

Хирург подчеркнул, что все нужно делать планомерно и соизмеримо своему возрасту.

"Если не проявлять внимания к своей внешности, а потом прийти в 50 лет и сказать: "Доктор, любые деньги, только сделайте меня опять 20-летней принцессой"… То это уже не получится", – предупредил он.

"Морщины уже глубокие, их просто невозможно разгладить. Тонус мышц не такой, кожа не такая… Можно улучшить на 20-30% общий вид. Но никоим образом не на 70-80%", – объяснил специалист.

Якобчук примерно подсчитал, что средний бюджет профилактических и поддерживающих процедур в Украине составит максимум 1000 евро в год:

"Это если раз в году колоть средние дозы ботокса, чтобы профилактировать глубокие морщины, сделать поддержку кожи лица – например, биоревитализацию, чтобы подпитать кожу гиалуроновой кислотой. Ботокс стоит около 300-400 евро, и уход за кожей – тоже примерно 200-400 евро".

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