Как увеличить попу: самые эффективные методы

Ягодицы являются одной из самых сексуальных частей тела, от которых мужчины сходят с ума. Каждая девушка желает иметь попу, как у Ким Кардашьян или Дженнифер Лопес, чтобы сразить противоположный пол своей привлекательностью.
OBOZREVATEL расскажет, как быстро увеличить "пятую точку" без хирургического вмешательства.
Визуальное увеличение ягодиц
Если вы хотите бразильскую попу быстро и без всяких усилий — можно визуально ее увеличить. Главное, тщательно подбирайте гардероб, обращая внимание на те вещи, которые зрительно расширяют нижнюю часть тела. Это могут быть зауженные брюки, платья-тюльпаны или же вещи с карманами на бедрах.
Фото: bagiraclub.ru
Также обратите внимание на свою походку. Ведь то, как вы держитесь, может подчеркнуть или завуалировать различные части тела. Распрямите плечи и выгните нижнюю часть спины — это сделает вашу попу более выдающейся.
Продукты для увеличения ягодиц
Существует немало продуктов питания, которые приводят к откладыванию жиров в области ягодиц. Но их употребление в обязательном порядке нужно сочетать с физическими упражнениями, дабы стремление к увеличению попы не привело к увеличению массы тела.
Так, делайте упор на такие продукты:
Фото: hudeyko.ru
яйца (лучше перепелиные);
говядина;
курица;
творог;
фасоль;
протеиновый порошок;
бурый рис;
цельнозерновой хлеб;
каши – овсянка, перловка, гречка;
оливковое масло;
форель;
грецкие орехи.
Также уделите внимание еще одному моменту: чтобы быстро увеличить ягодицы и бедра, вам нужно увеличить калорийность своего рациона на 150-500 ккал. Но вовсе не обязательно делать это при помощи конфет и шоколадок — заменяйте их на продукты, которые содержат белок.
Упражнения для увеличения ягодиц
Вы можете сделать попу больше и округлее, укрепляя ее мышцы. Для быстрого достижения результатов выполняйте следующие упражнения хотя бы три раза в неделю:
Приседания. Станьте прямо, ноги на ширине плеч, руки вытяните перед собой. Сгибайте ноги в коленях до угла в девяносто градусов, при этом удерживая спину прямой, а затем вернитесь в исходное положение. Сделайте 3 подхода по 20 повторений.
Фото: builderbody.ru
Отведение ноги назад. Стойте на одной ноге. Свободную ногу резко и максимально отводите назад. Повторите 10 раз и выполните то же упражнение на другую ногу.
Мостик для попы. Лягте на спину — колени согнуты, руки по бокам. Поднимайте попу по направлению к потолку, затем опускайте ее. Сделайте 3 подхода по 10 повторений.
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