Как увеличить грудь: 3 простых способа

Наверное, нет такой женщины, которая не хотела бы иметь красивую и большую грудь. Но, к сожалению, не все могут похвастаться большими объемами. А решиться лечь под нож не так-то просто, да и не всегда оправданно.

OBOZREVATEL составил список из 3 способов, как можно увеличить бюст без хирургического вмешательства.

Массаж для увеличения груди

Если у вас маленькая грудь, то увеличить ее, а также добиться упругости вы сможете с помощью массажа. Ведь он тонизирует грудные мышцы и стимулирует ее рост.

Чтобы получить реальный результат, такой массаж груди должен стать для вас полезной и приятной привичкой. Выполнять его можно в душе, массируя грудь по кругу струей теплой воды. А можно и после банных процедур с использованием жирного крема.

Фото: fitnessera.ru

Также ручной массаж должен строится на максимально мягких поглаживаниях и похлопываниях. В противном случае есть вероятность повреждения молочной железы и возникновения растяжек. Выполнять массажные движения нужно в течение 3-5 минут для каждой груди.

Отметим: после любого из видов массажа стоит надевать бюстгальтер для дополнительной поддержки бюста.

Спорт

Физические нагрузки важны и для вашей груди. А правильный комплекс занятий поможет грудным связкам подтянуться, а грудным мышцам приобрести выраженный рельеф. И в целом бюст может увеличиться на 2-3 см.

Фото: bust.doctor

Из всех упражнений, наиболее эффективны: отжимания и жимы с гантелями, плавание брасом и гребля. Также стоит отметить, что тренироваться следует не меньше 3 раз за неделю, но и слишком часто заниматься не стоит. Ведь мышцы будут расти только на следующий день после комплекса.

Фото: bust.doctor

Кроме того, в дополнение к тренировкам необходимо принимать контрастный душ — это сделает кожу декольте упругой и подтянутой.

Продукты для увеличения груди

Сразу отметим: не стоит надеятся, что поглощения капусты и дрожжей повлияет на то, что вы на утро проснетесь с пышной грудью. К сожалению, не существует специальной диеты, продуктов питания или таблеток, способных увеличить бюст и повлиять на его форму. Однако, для поддержания его здоровья и красоты стоит включить в свой рацион некоторые продукты.

Зерновые и злаки: овес, бурый рис, просо, ячмень. Их можно употреблять в виде каш и настоев, рекомендованных для увеличения груди народными средствами.

Фото: Shutterstock.com

Продукты с содержанием мононенасыщенных жиров: льняное семя, кунжут, авокадо, оливки, жирная рыба. Эти жиры не откладываются на талии, а служат источником ценнейших жирных кислот Омега-3, 6 и 12, необходимых для женской красоты.

Также росту груди могут помочь орехи с медом. Возьмите банку очищенных грецких орехов, залейте их соком лимона и жидким медом, перемешайте и употребляйте дважды в день по столовой ложке: утром после еды и вечером перед сном.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица и телеведущая Оля Цибульская рассказала, как пыталась увеличить себе грудь в детстве, сидя целый месяц на капустной диете.

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