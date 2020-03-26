Главная Новости
26 марта • обновлено в 22:33
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Красота

Как ухаживать за волосами на карантине: эксперты назвали главные секреты

1.4т
Читать материал на украинском

Британские парикмахеры и колористы рассказали, как ухаживать за волосами во время карантина.

Об этом сообщает издание The Sun. Так, парикмахер Джейми Стивен поделился, как правильно избавиться от секущихся кончиков и не повредить волосы.

"Сделайте ровный пробор, зажмите одну сторону волос между двумя пальцами и потяните ее на себя, после чего укоротите концы острыми ножницами", – сказал он.

Как ухаживать за волосами на карантине: эксперты назвали главные секреты

Фото: salonsecret.ru

В свою очередь, его коллега Анна Гомез порекомендовала стричь волосы, когда они влажные.

"Расчешите все волосы вперед так, чтобы они располагались над грудью, а затем обрежьте их по прямой линии", – сказала она.

Как ухаживать за волосами на карантине: эксперты назвали главные секреты

Фото: redfoxday.ru

Колорист Джек Бакстер также посоветовал не использовать при домашнем окрашивании средства из супермаркета. Помимо этого, он подчеркнул, что "тупое лезвие, кухонные или маникюрные ножницы могут повредить волосы".

Как ухаживать за волосами на карантине: эксперты назвали главные секреты

Фото: rambler.ru

Ранее OBOZREVATEL рассказал о простых упражнениях, которые помогут поддерживать фигуру в домашних условиях.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Автор
Кристина Долматова
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Lady Красота

Коронавирус. Самое важное

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги