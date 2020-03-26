Как ухаживать за волосами на карантине: эксперты назвали главные секреты

Британские парикмахеры и колористы рассказали, как ухаживать за волосами во время карантина.

Об этом сообщает издание The Sun. Так, парикмахер Джейми Стивен поделился, как правильно избавиться от секущихся кончиков и не повредить волосы.

"Сделайте ровный пробор, зажмите одну сторону волос между двумя пальцами и потяните ее на себя, после чего укоротите концы острыми ножницами", – сказал он.

Фото: salonsecret.ru

В свою очередь, его коллега Анна Гомез порекомендовала стричь волосы, когда они влажные.

"Расчешите все волосы вперед так, чтобы они располагались над грудью, а затем обрежьте их по прямой линии", – сказала она.

Фото: redfoxday.ru

Колорист Джек Бакстер также посоветовал не использовать при домашнем окрашивании средства из супермаркета. Помимо этого, он подчеркнул, что "тупое лезвие, кухонные или маникюрные ножницы могут повредить волосы".

Фото: rambler.ru

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