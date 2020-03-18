Как ухаживать за кожей весной: названы главные правила

Весной кожа требует особого ухода, поскольку в зимний период она не поучала достаточного количества витаминов и других необходимых элементов.

Об основных этапах ежедневного ухода весной пишет Рамблер.

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Очищение

В весенний период следует использовать легкие очищающие средства, например, мицеллярную воду, пенки, гидрофильные масла и безсульфатные гели. Если кожа требует более глубокого очищения, можно использовать мягкие скрабы без крупных частичек.

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Тонизирование

Использование тоника после очищения является важным этапом. Следует сделать выбор в пользу увлажняющих тоников, которые восполнят водный баланс кожи. Главное, чтобы в средстве не было спирта.

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Увлажнение и защита

С приходом весны лучше перейти на легкие увлажняющие средства, которые будут быстро впитываться в кожу. Также следует защититься от весенних солнечных лучей, и пользоваться увлажняющим кремом с SPF. Для ежедневного использование будет достаточно защиты в 15-20 единиц.

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Весной следует сократить контакт кожи с водой, особенно горячей. Лучше отдать предпочтение мицеллярным растворам или очищающим эмульсиям.

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