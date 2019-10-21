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21 октября • обновлено в 15:44
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Татьяна Святенко
Татьяна Святенко
Доктор медицинских наук, профессор, дерматовенеролог высшей категории Все статьи автора

Как ухаживать за кожей осенью, чтобы отлично выглядеть весь год

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Вопрос, который мне часто задают в последние дни – какие правила ухода за лицом и телом актуализирует осень?

Что нужно делать сегодня и до конца сезона, чтобы целый год оставаться в форме? Отвечу здесь всем и сразу.

Нюансы осеннего ухода продиктованы состоянием кожи после лета: даже если самые сознательные из нас с июня по август прятались от солнца и пользовались защитной косметикой, активный ультрафиолет все равно успел ее обезводить и местами повредить. Свежие морщинки и неровный тон становятся особенно заметными, когда уходит загар. А тут еще влажный воздух и осенние ветры практически "сдувают" барьерные свойства кожи, повышают ее уязвимость. Октябрь у дерматологов вообще аншлаговый месяц по обращениям пациентов: после лета проявляются последствия использования неподходящих уходовых средств, усиливается выпадение волос, из-за перепадов температур обостряются хронические дерматозы. Лицо и тело в это время требуют особенно внимательного отношения.

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По поводу осенних тюбиков и баночек – лучше всего подобрать их вместе с вашим косметологом. Основных типов кожи в дерматологии шесть, так что универсальной косметики не существует. То, что хорошо для сухой и чувствительной кожи, для жирной, пигментированной – категорически не подходит. Для очищения в эти дни лучше всего использовать деликатные средства: молочко, нежные муссы или пенки, не забывая тонизировать кожу безспиртовым тоником (при условии, что у вас нет дерматологических проблем). Желательно, чтобы осенняя косметика была более насыщенная по сравнению с летней, но не переусердствуйте с плотностью, чтобы не забить поры и не спровоцировать появление акне. Отлично, если она будет содержать витамины А, Е, С для восстановления гидролипидного слоя и наноситься на кожу, увлажненную сывороткой. ​Санскрины пока тоже никто не отменял: пока UF-индекс выше отметки 3 (проверяем его при помощи приложения для смартфона UVLens), на лице и шее обязательно должен быть солнцезащитный крем. Ультрафиолетовые лучи типа А проникают сквозь облака в любое время года. Если на улице холодно и ветрено, за полчаса до выхода на улицу защищаем лицо питательным кремом, губы – барьерным восстанавливающим бальзамом с липидами и пантенолом, а руки – увлажняющим кремом с влагоудерживающими веществами.

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Волосы, пересушенные летним солнцем, в эти дни тоже могут быть не в лучшей форме. Осенние простуды, дефицит витаминов, шапки, сухой воздух в домах провоцируют их выпадение, секущиеся кончики, замедление роста. Я бы посоветовала в это время по возможности реже пользоваться фенами, щипцами для завивки, утюжками для выпрямления. Если отказаться от фена нельзя, перед сушкой нанесите на волосы несмывающийся кондиционер. И пополняем полочку в ванной увлажняющими и питающими шампунями и бальзамами. Сейчас в уходе за волосами они очень пригодятся. Важно помнить, что мы наносим их на волосы, а не кожу головы!

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Теперь о косметологических процедурах – осень для них идеальное время. Неяркое солнце сквозь тучи уже позволяет пройти курс пилингов, устраняющих эстетические недостатки кожи, обновляющих и омолаживающих ее. Более радикальный вариант – биоревитализация: процедура восстанавливает гидрорезерв кожи, улучшает все ее качественные показатели и заодно готовит к зимним морозам. Пришло время удалять веснушки и пигментные пятна, которые летом нарисовало солнце. Пасмурные, холодные дни для отбеливающих процедур – как раз то, что нужно. С помощью микродермабразии (хороший способ избавиться от "мертвых" клеток кожи и стимулировать ее регенерацию), осветления IPL и омоложение CO2 лазерами можно обновить, осветлить кожу, выровнять ее тон, уменьшить пигментацию, убрать капиллярную сеть и следы постакне. Но между лазерными процедурами и возвращением с моря должен пройти месяц, чтобы уменьшить риск спровоцировать гиперпигментацию. Все, кого еще всемогущий лазер не избавил от нежелательных волос, могут начинать: курс лазерной эпиляции как раз к весне сделает кожу чистой и гладкой, как у дельфина. Два в одном – и улучшение цвета и омоложение кожи – микротоковая терапия. Эту процедуру принято считать одной из самых безопасных и эффективных для улучшения микростимуляции, подтяжки лица и устранения морщинок.

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Благодаря токам, заряженные сыворотки и маски нового поколения прицельно достигают нужных слоев кожи. Ну и изнутри тоже не забывайте подпитывать себя витаминами красоты (самые красивые А, С, D, E). Для этого в меню включайте цитрусовые, яблоки, болгарский перец, киви, капусту, зелень, рыбу, омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты – тогда все будет отлично. И хорошее настроение – для красоты это важно. Идеальный тон кожи тускнеет на пасмурном лице, а улыбка подсветит и удвоит эффект любой процедуры.

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