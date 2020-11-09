Как ухаживать за кожей лица в зимний период: советы косметолога

В холодное время года нужно тщательней следить за своей кожей и ухаживать за ней.

Так, косметолог Стефани Билусяк поделилась с OBOZREVATEL несколькими советами, как как за зимний период не испортить свое лицо.

Переходите на дополнительную защиту для кожи

В холода просто увлажнять кожу мало, поэтому пора переходить на дополнительную защиту. Рекомендуется выбирать только питательные и восстанавливающие средства, которые смогут оградить кожу от холодного ветра и мороза.

Забудьте зимой о мицеллярной воде

Мицеллярная вода – вариант так себе в холодное время года, ведь на раздраженной коже излишняя сухость не нужна. Если вы уже привыкли к двухэтапной очистке лица, лучше используйте гидрофильное молочко или масло.

Зимой только деликатное очищение кожи

Чем деликатнее, тем лучше. Излишняя забота обветренной коже не помешает.

Как ухаживать за кожей лица в холодное время года IVONA bigmir)net

Не забывайте о тонизации и увлажнении

После обычного очищения наносите жидкие средства (тоник, термальная вода), затем более густые (флюид, сыворотку), а сверху базу (крем плотной структуры, желательно с SPF). Иногда достаточно просто тоника и крема, который правильно подобран по типу кожи.

Смените легкий крем на более плотный

Крем для лица должен соответствовать сезону. Летнее средство зимой не годится – выбирайте жирные текстуры. Если же замена крема не помогла, и вы каждое утро обнаруживаете остатки ночного средства, значит дело в очистке. Еще один вариант – крем слишком жирный. Тогда подберите средство с более легкой текстурой для вас.

Помните о ночном уходе

Вечер – прекрасное время восстановления масками. Рекомендуется выбирать средства на кремовой основе. Скрабы, пилинги и суровые очищающие средства лучше отложить на время, пока кожа привыкнет к холоду, а затем раз в неделю-две можно обновлять уход.

Как ухаживать за кожей лица в холодное время года Сусіди.City

Тональные и уходовые средства зимой

Чем жирнее крем под тональной основой, тем хуже он будет держаться на коже. Советую взять либо тональный крем плотной структуры, или же лучше выбрать хорошую основу под макияж.

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