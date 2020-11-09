Как ухаживать за кожей лица в зимний период: советы косметолога

В холодное время года нужно тщательней следить за своей кожей и ухаживать за ней.

Так, косметолог Стефани Билусяк поделилась с OBOZREVATEL несколькими советами, как как за зимний период не испортить свое лицо.

В холода просто увлажнять кожу мало, поэтому пора переходить на дополнительную защиту. Рекомендуется выбирать только питательные и восстанавливающие средства, которые смогут оградить кожу от холодного ветра и мороза.

Мицеллярная вода – вариант так себе в холодное время года, ведь на раздраженной коже излишняя сухость не нужна. Если вы уже привыкли к двухэтапной очистке лица, лучше используйте гидрофильное молочко или масло.

Чем деликатнее, тем лучше. Излишняя забота обветренной коже не помешает.

После обычного очищения наносите жидкие средства (тоник, термальная вода), затем более густые (флюид, сыворотку), а сверху базу (крем плотной структуры, желательно с SPF). Иногда достаточно просто тоника и крема, который правильно подобран по типу кожи.

Крем для лица должен соответствовать сезону. Летнее средство зимой не годится – выбирайте жирные текстуры. Если же замена крема не помогла, и вы каждое утро обнаруживаете остатки ночного средства, значит дело в очистке. Еще один вариант – крем слишком жирный. Тогда подберите средство с более легкой текстурой для вас.

Вечер – прекрасное время восстановления масками. Рекомендуется выбирать средства на кремовой основе. Скрабы, пилинги и суровые очищающие средства лучше отложить на время, пока кожа привыкнет к холоду, а затем раз в неделю-две можно обновлять уход.

Чем жирнее крем под тональной основой, тем хуже он будет держаться на коже. Советую взять либо тональный крем плотной структуры, или же лучше выбрать хорошую основу под макияж.

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