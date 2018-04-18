Как у Кендалл Дженнер: в США появился неожиданный тренд на пластику сосков

В Нью-Йорке основали новый тренд в мире пластической хирургии. Так, местные модницы все чаще посещают клиники, чтобы изменить форму и размер своих сосков.

Если ранее многие приходили к пластическим хирургам с фотографиями знаменитостей и просили сделать им такой же нос, грудь или ягодицы, то теперь десятки девушек следуют примеру американской звезды Кендалл Дженнер и меняют форму своих сосков. По словам пластического хирурга из Нью-Йорка Нормана Роува, в последнее время к нему все чаще обращаются именно с такой необычной просьбой, пишет Рeopletalk.

"Многие обожают Кендалл, и им нравится, что она может легко отказаться от нижнего белья. Звезда вдохновляет девушек и в итоге приводит ко мне. Чтобы сделать соски более выпуклыми и упругими, я использую наполнитель на основе гиалуроновой кислоты, который отлично добавляет объема и гарантирует, что они точно будут торчать и просвечиваться через любую ткань. Полученный результат будет держаться порядка двух лет. А вот стоит такая услуга недешево – около 700 $", - рассказал Роув.

Кендалл Дженнер Cosmopolitan

Отметим, отсутствие бюстгальтера под просвечивающимся топом - такой модный тренд вызвал у молодых американок спад спроса на услуги по увеличению груди.

С декабря 2016 года, когда модель Кендалл Дженнер кинула в социальных сетях клич "освободить грудь", спрос на процедуру по созданию сосков вырос в 4 раза.

Такая процедура, безусловно, значительно проще, чем стандартная маммопластика. Чтобы воплотить в жизнь операцию по пластике сосков, медики делают ареолы симметричными - то есть в прямом смысле подгоняют их под один размер. После этого корректируется цвет сосков: чтобы сделать их светлее, в ход идет лазер, а если нужно темнее - татуаж.

Как сообщал "Обозреватель", редактор популярного женского журнала решилась на смелый эксперимент и сделала пластику груди, о чем подробно рассказала читателям.