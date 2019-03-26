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/Красота

"Как стриптизерша": Бузову жестко разнесли за видео с концерта

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Скандальная российская певица, звезда шоу "Дом-2" Ольга Бузова поделилась с поклонниками вульгарным видео. Так, его сразу же раскритиковали в сети.

Ролик звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она предстала в весьма откровенном наряде, который многим напомнил порно-костюм.

"Тверь — вы любовь. Наконец я доехала до вас, и долгожданный концерт состоялся. Еду домой, наполненная вашей любовью", — подписала публикацию Бузова.

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Поклонники Ольги бурно отреагировали на видео и раскритиковали звезду в сети.

"Это что, БДСМ шоу?", "Дети смотрят, стыдно должно же быть", "Опять ты голая, Оля", "Когда уже задницу прикроешь?", "Как в таких порно-нарядах на сцену выходить? Там же есть дети", "Как стриптизерша", — прокомментировали люди.

"Как стриптизерша": Бузову жестко разнесли за видео с концерта
"Как стриптизерша": Бузову жестко разнесли за видео с концерта
"Как стриптизерша": Бузову жестко разнесли за видео с концерта
"Как стриптизерша": Бузову жестко разнесли за видео с концерта
"Как стриптизерша": Бузову жестко разнесли за видео с концерта
"Как стриптизерша": Бузову жестко разнесли за видео с концерта

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальная российская певица, звезда шоу "Дом-2" Ольга Бузова публично опозорилась во время своего концерта. В сети опубликовали фрагмент видео с выступления, где она забыла, что поет под фонограмму.

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Персона
Ольга Бузова
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