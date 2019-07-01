Как спастись от целлюлита: Супрун раскрыла эффективные методы

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала об эффективных методах борьбы с целлюлитом.

На своей странице в Facebook чиновница пояснила, что целлюлитом называют видимые проявления жировой ткани, когда кожа с виду напоминает цедру апельсина.

Эта проблема, по словам Супрун, появляется, когда каркас соединительной ткани в коже слишком слаб, а объем жировой ткани великоват.

Еще одной причиной появления целлюлита является локальная ишемия жировой ткани, тоесть недостаток крово- и лимфоснабжения.

Иллюстрация. Целлюлит Женский журнал

"Есть несколько новостей: и хорошие, и плохие. Начнем с плохих: большинство косметических средств в борьбе с целлюлитом малоэффективны, а процедуры следует делать постоянно.

Хорошие новости: целлюлит – это не болезнь и не порок, а достаточно привычное для мужчин и женщин физиологическое явление. Хотя во всем есть свой предел – целлюлит бывает разным по градации, поэтому "запускать" и полностью его игнорировать не стоит", – написала и.о. министра.

Она отметила, что когда человек употребляет слишком много углеводов, особенно сладостей или алкоголя, возникает так называемая гиперинсулинемия – состояние, когда уровень гормона инсулина часто повышается.

Впоследствии это может привести к диабету 2-го типа, а также усиливает проявления целлюлита.

"Есть процедуры, которые считаются эффективными, хотя их эффект временный. Это лимфодренаж и массаж, постановка банок (это усиливает циркуляцию лимфы и крови), хирургическое вмешательство в структуру соединительной ткани, лазерная коррекция структуры жировой ткани", – написала Супрун.

Однако, по ее словам, существуют простые советы, которые могут спасти от целлюлита и которые можно делать ежедневно самостоятельно:

Не носите белье, которое сжимает и "корректирует" фигуру, тесные колготки, леггинсы и брюки. Чем больше и продолжительнее сжатие, тем хуже циркуляция лимфы и крови, меньше поставки кислорода в жировую ткань и кожу и меньше образование коллагена.

Делайте силовые упражнения. Глубокие приседания с весом и отжимания ногами лежа помогут сформировать мышечный рельеф, поддерживать жировую ткань.

Больше двигайтесь и старайтесь не сидеть или стоять длительное время. Сиденья и стояния связаны не только с целлюлитом, но и с более опасными состояниями, например, с варикозным расширением вен и ожирением.

Оставьте курения. Оно также создает вклад в ишемию, то есть недостаток кровоснабжения конечностей и жировой ткани. Курение влияет на экспрессию генов, вовлеченных в развитие целлюлита, особенно в генетически предрасположенных женщин.

Следите за рационом и поддерживайте здоровый вес.

Устраните из рациона источники ксеноэстрогенов. Это соединения, поступающие из пищи или пластика и имитирующие действие собственных гормонов человека. Ксеноэстрогены считаются одной из причин раннего проявления целлюлита у подростков, а также у мужчин.

Выбирайте кремы с ретиноидами и витамином С. Именно ретиноиды способствуют образованию коллагена и поддержке подкожной соединительной ткани в адекватном состоянии.

Используйте кофейную гущу для ухода за кожей. В ней содержится кофеин – одно из веществ, которое входит в состав антицеллюлитных кремов. Кроме того, кофейный пилинг хорошо стимулирует кровообращение в коже.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Супрун назвала опасность сладких напитков. По ее словам, их употребление может привести к сердечно-сосудистым болезням, ожирению или диабету.

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