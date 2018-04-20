Как сохранить цвет волос после окрашивания: топ-6 советов

Окрашивание волос помогает нам сделать свой образ боле ярким и стильным, однако, помимо грамотного подбора оттенка, необходимо также и позаботиться о том, чтобы сохранить результат как можно дольше.

В первые дни после окрашивания волосы выглядят просто роскошно, но спустя пару недель цвет начинает смываться и тускнеть. Не стоит ругать мастера или производителя краски - это вполне нормальный процесс, который можно предотвратить. Хотя бы на некоторое время. Так, чтобы волосы как можно дольше сохраняли цвет после окрашивания, нужно правильно за ними ухаживать. "Обозреватель" предлагает подборку советов, которые помогут сохранить Вашу прическу в идеальном состоянии.

Рататум

Окрашивание и осветление волос - это необратимый химический процесс, когда происходит либо замещение искусственным пигментом натурального, либо его "выведение" (если речь идет об осветлении). Для того, чтобы волосы после применения краски оставались в хорошем состоянии, за ними нужно правильно ухаживать. Окрашенным волосам, как правило, необходимо сохранять цвет и блеск, а осветленным — качество и нужный уровень тона осветления.

Среди основных советов стоит обратить внимание на следующие:

Не стоит мыть голову непосредственно в день окрашивания, тогда краска гораздо лучше "впитается" в волосы.

После окрашивания также не следует мыть голову хотя бы 48 часов. Этого времени хватит, чтобы пигмент впитался.

После окрашивания, как считают многие девушки, необходимо активно заняться восстановлением волос. Для этого большинство начинает усиленно применять различные маски, масла и прочее. Но, после их использования, краска будет вымываться гораздо быстрее. Лучше позаботиться о восстановлении за пару дней до предполагаемой процедуры.

Желательно, чтобы вся гамма средств, которые используются после окрашивания,была той же марки, что и сам краситель (особенно это касается профессиональных марок). Составы таких средств адаптированы друг под друга, а главная их задача - продлить эффект от окрашивания.

После процедуры необходимо использовать сразу несколько средств: шампунь, маска и смываемый уход - все с пометкой "для окрашенных волос".

Если регулярно делать укладку с использованием фена или плоек, то стоит также обзавестись мощным термозащитным средством. Окрашенные волосы уже сами по себе поврежденные, а дополнительное воздействие сухим горячим воздухом может усугубить положение.

Как сообщал "Обозреватель", самым необычным трендом в прическах на 2018 год стало окрашивание волос под названием "Кровавая луна".