Как снимали Зеленскую для Vogue: в сеть попали уникальные кадры

Первая леди Украины Елена Зеленская появилась на обложке декабрьского выпуска украинского Vogue.

Зеленская украсила сразу три обложки. Соответствующие фотографии были опубликованы на сайте издания. Так, на одной обложке был помещен официальный портрет первой леди.

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На второй Елена запечатлена с двумя детьми и мужем.

А на третьей - неофициальный портрет.

Теперь в Instagram издания появились и уникальные кадры со съемок обложки - бекстейдж фотосессии.

Как сообщал OBOZREVATEL, пользователи неоднократно критиковали Елену Зеленскую за выбор нарядов. Ранее ее разгромили за образ, в котором она вышла на публику во время визита с президентом в Канаду.

Позже первую леди похвалили за наряд на встрече с послом Франции в Украине Изабель Дюмон. Недавно Зеленская появилась на официальном мероприятии в костюме известного бренда, который также любит дочка президента США Иванка Трамп.

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