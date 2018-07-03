Как следует питаться летом: советы Мирославы Ульяниной

Новая ведущая "Зважених та щасливих" 8 сезон на телеканале СТБ, блоггер и консультант по питанию Мирослава Ульянина в интервью OBOZREVATEL рассказала, как следует питаться летом.

"Летом в свой рацион необходимо включить больше воды. Это может быть вода с лимоном или с огурцом, еще можно добавить розмарин, мяту. Мы потеем, поэтому нужно пополнять свой водный баланс. Норма воды в день - 30 мл на 1 кг. Но если человек занимается спортом, это количество увеличивается. Если это один час интенсивной кардио тренировки, то только за это время можно выпить литр воды", - делится Мирослава.

Ведущая советует употреблять овощи без всякой термической обработки и забыть о жарке. "В первую очередь в свой рацион следует добавить много зелени, а потом уже овощей, ягод и фруктов. На фрукты не стоит сильно налегать. В зелени больше витаминов чем в овощах. Овощи по максимуму рекомендую употреблять именно свежими, без всякой термической обработки. Именно в сыром, свежем виде они содержат больше витаминов и нужных организму микроэлементов. О жарки вообще советую забыть. И не только летом, но вообще! Если вы уже готовите - то используйте гриль, запекание, приготовление на пару. Овощи активизируют работу нашей пищеварительной системы и нашего кишечника. Свежие овощи, зелень, фрукты содержат клетчатку, которая улучшает работу кишечника, они заселяют микробиом организма полезными микроорганизмами", - рассказала Мирослава.

Ульянина рассказала, что летом следует отказаться от изделий из белой муки и сладостей. "Десерты с сахаром, шоколад и пирожные с кремом если и дадут вам наслаждение, то короткое. А вот с последствиями их употребления придется долго бороться. Потому что это не только лишние килограммы, дряблая кожа, но и высыпания на лице. Сахар, муку, соусы, майонезы - это то, что однозначно вредит вам. А значит, это то, что навсегда следует убрать из рациона!", - говорит эксперт.

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