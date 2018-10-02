Этот вопрос едва ли оставит равнодушной хоть одну женщину, даже если в средствах она не ограничена. Ведь, согласитесь, намного приятнее заплатить меньше и купить еще что-нибудь на сэкономленные!

Женские журналы советуют бережливо относиться к своим вещам, правильно их хранить и, якобы тогда, покупать мы будем в разы меньше. С точки зрения аккуратности – это конечно так, но с точки зрения – мне очень хочется новое пальто, юбку, платье, пижамку,… - это не работает. А сколько в наших шкафах вещей, кстати, в идеальном состоянии, которые просто не хочется носить? Уверена, я не одна такая, но пересмотреть теплые вещи и оставить на новый сезон особенно любимые – я за! И тогда некоторая экономия все же получится.

Совет второй – составлять список того, зачем отправляешься в магазин. У меня это на 50 % работает, когда я иду за продуктами, но за вещами… Совет бесспорно хорош и возможно поможет сэкономить кучу времени, если Вы не вдохновленный покупатель. Иначе Вы, как и я, перемеряете кучу всего нужного и ненужного и купите то, без чего вам теперь просто никак, …а то что было действительно нужно, так и останется в списке…

Совет, с которым я на 100% согласна – сэкономить на шопинге помогут покупки в Интернете. Это да. Особенно заказы из-за границы и покупки в шопинг группах в фейсбуке. И качественно, и дешевле.

Есть у меня еще одна присказка, которая часто спасает мои финансы на шопинге: сомневаешься – не покупай! Работает, проверено.

А для реальной экономии нужно или все покупать на серьезных распродажах, или просто не ходить по магазинам. Это как с похудением – трудно, но иногда очень кстати! Но это уже другая история…