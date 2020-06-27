Как сделать макияж в стиле нюд: эффект натуральной красоты
С помощью декоративной косметики можно не только сделать лицо ярче, но и подчеркнуть его естественную красоту.
Для этого существует так называемый "нюдовый" макияж. OBOZREVATEL предлагает узнать, как сделать его правильно.
1. Очистите лицо и нанесите средства по уходу за кожей – тоник, крем, сыворотку.
2. Поработайте над областью вокруг глаз: нанесите специальный крем или патчи, чтобы освежить взгляд. Консилер стоит наносить именно после увлажнения, чтобы не получить "эффект маски". Выберите подходящий оттенок: персиковый, розовый или желтый.
3. Замаскируйте высыпания, покраснения, шелушение и другие недостатки кожи. С высыпаниями хорошо справляется заживляющий корректор, но если нужно собраться быстро, создать идеальный тон помогут высокопигментированные средства. Если кожа не проблемная, достаточно просто нанести консилер на нужные места.
4. Главное в макияже нюд – природный блеск кожи. Добиться подобного эффекта можно с помощью хайлайтера. Его наносят умеренно, на те точки лица, которые больше всего выступают: на центр лба, подбородка, кончик носа, самые высокие точки скул, над губой, слегка под брови.
5. Используйте румяна. Нанесите их кисточкой по скуловой кости: от нижнего края уха до уголков губ. При этом важно учитывать форму лица. Для вытянутого овала лица подойдет горизонтальное нанесение румян, для квадратного – вертикальное.
Если у вас под рукой нет румян, на помощь может прийти обычная помада. Аккуратно растушуйте, чтобы не переусердствовать с яркостью.
6. Брови уложите щеточкой и зафиксируйте бесцветным гелем. Можно немного подкрасить, однако помните, что начало и конец брови должны быть немного светлее, чем ее центр.
7. Нанесите немного пигмента на губы. Идеальными для макияжа нюд будут неяркий блеск или тинт для губ. Чем натуральнее – тем лучше.
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