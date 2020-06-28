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Как сделать макияж в стиле нюд: эффект натуральной красоты

Алина Мельник
Красота
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С помощью декоративной косметики можно подчеркнуть естественную красоту

С помощью декоративной косметики можно подчеркнуть естественную красоту. luckycosmetics.ru

С помощью декоративной косметики можно не только сделать лицо ярче, но и подчеркнуть его естественную красоту.

Для этого существует так называемый "нюдовый" макияж. OBOZREVATEL предлагает узнать, как сделать его правильно.

1. Очистите лицо и нанесите средства по уходу за кожей – тоник, крем, сыворотку.

2. Поработайте над областью вокруг глаз: нанесите специальный крем или патчи, чтобы освежить взгляд. Консилер стоит наносить именно после увлажнения, чтобы не получить "эффект маски". Выберите подходящий оттенок: персиковый, розовый или желтый.

3. Замаскируйте высыпания, покраснения, шелушение и другие недостатки кожи. С высыпаниями хорошо справляется заживляющий корректор, но если нужно собраться быстро, создать идеальный тон помогут высокопигментированные средства. Если кожа не проблемная, достаточно просто нанести консилер на нужные места.

Макияж нюд

Макияж нюд make-up-advice.livejournal.com

4. Главное в макияже нюд – природный блеск кожи. Добиться подобного эффекта можно с помощью хайлайтера. Его наносят умеренно, на те точки лица, которые больше всего выступают: на центр лба, подбородка, кончик носа, самые высокие точки скул, над губой, слегка под брови.

5. Используйте румяна. Нанесите их кисточкой по скуловой кости: от нижнего края уха до уголков губ. При этом важно учитывать форму лица. Для вытянутого овала лица подойдет горизонтальное нанесение румян, для квадратного – вертикальное.

Если у вас под рукой нет румян, на помощь может прийти обычная помада. Аккуратно растушуйте, чтобы не переусердствовать с яркостью.

6. Брови уложите щеточкой и зафиксируйте бесцветным гелем. Можно немного подкрасить, однако помните, что начало и конец брови должны быть немного светлее, чем ее центр.

7. Нанесите немного пигмента на губы. Идеальными для макияжа нюд будут неяркий блеск или тинт для губ. Чем натуральнее – тем лучше.

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