Как сделать макияж: 8 правил хорошего вкуса на примере звезд

Правильно сделанный макияж позволяет привлечь внимание и подчеркнуть самые выразительные черты лица.

Важно знать, что именно нужно выделить, и каким образом сделать так, чтобы это выглядело со вкусом. Опытные визажисты в комментарии изданию "Passion" поделились секретом.

Как сделать макияж

Идеальная сияющая кожа

Настя Каменских – идеальная кожа instagram/kamenskux

Визажист студии красоты "La’Queen" Анастасия Марченко рассказала, что основой соблазнительного макияжа считается идеальная кожа. Лицо должно выглядеть здоровым и молодым, потому нужно скрыть усталость и несовершенства. Придать сияние можно с помощью хайлайтера, а на щечки – нанести румяна персикового цвета. Но последнее нужно делать в меру.

Яркие губы

Оля Полякова – яркие губы instagram/polyakovamusic

Яркая помада будет главным оружием, если губы – пышные. Беспроигрышный вариант – красные, бордовые, малиновые оттенки.

Легкая дымка глаз

Джамала – легкая дымка instagram/jamalajaaa

По словам эксперта, нужно прочертить контур глаз карандашом и слегка растушевать. Таким образом будет создан интересный цветовой контраст, а глаза будут выглядеть ярче и крупнее. Также можно прорисовать легкую тонкую стрелку. Если такой макияж идет в сочетании с яркими губами, важно не переборщить с глазами.

Идеально прокрашенные ресницы

Моника Беллуччи - прокрашенные ресницы instagram/monicabellucciofficiel

Важно создать не кукольный взгляд, а лисий. Для этого обязательно нужно прокрасить внутреннее веко и межресничную зону. С прокрашенным внутренним веком глаза становятся ярче.

Зацелованные губы

Эффект зацелованных губ - модель mirkracoty

Если губы тонкие, то яркая помада их визуально уменьшит. В таком случае лучше сделать акцент на глаза и скулы: классические smoky-eyes, кошачьи стрелки и накладные ресницы. Дополнением станет создание эффекта зацелованных губ: нанести красную, ярко-розовую или малиновую помаду в центр и растушевать к краям.

Умеренность

Алина Гросу – умеренность instagram/alina_grosu

Нельзя делать акцент сразу на всех деталях. Нередки случаи, когда женщины рисуют на глазах жирные стрелы, дополняя их яркими тенями, яркими щеками, и обводят контур губ.

Натуральность

Регина Тодоренко – натуральность instagram/reginatodorenko

Чувство меры = чувству изысканного вкуса. По словам экспертов, нет ничего более сексуального, чем натуральность. Тени должны быть естественного цвета, брови – настоящие, ресницы – пушистые и выразительные, а румяна не должны ярко контрастировать с оттенком кожи.

Принцип одного акцента

Тина Кароль – один акцент instagram/tina_karol/

Важно, делать акцент либо на губах, либо на глазах. Но кожа при любом выбор должна быть идеальной. Матовые текстуры остались далеко позади, потому здоровый живой блеск кожи приветствуется как никогда.

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