Как сделать креативный маникюр к Хеллоуину: видеоуроки

Уже 31 октября почти весь мир будет отмечать праздник Хэллоуина.

Для того, чтобы продумать свои идеальный образ осталось не так много времени. И, как правило, мы на последний момент всегда откладываем выбор костюма, макияжа и маникюра.

Мастер маникюра обнародовала на своей странице в Instagram видеоуроки, как сделать разнообразные небанальные маникюры на Хэллоуин.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в ночь с 31 октября на 1 ноября во многих странах мира, в том числе в Украине, будут отмечать праздник Хэллоуин. Предлагаем посмотреть подборку самого удачного оформления домов и улиц на жуткий праздник.