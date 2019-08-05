Как сделать идеальное фото для Instagram: топ-5 советов

Совсем скоро подойдет к концу лето, а вместе с ним и сезон отпусков. Ленты социальных сетей начнут наполнятся фото с различных курортов и чтобы не отставать от своих друзей необходимо также иметь яркие снимки и делиться ими.

Сделать идеальное фото на отдыхе достаточно сложно, поскольку обычно рядом нет профессионального фотографа. Несмотря на это, есть лайфхаки, которые помогут сделать хороший снимок.

pexels.com

Снимайте рано утром или вечером

Худшее время для фотосессии — когда солнце в зените, то есть в полдень. При таких условиях тени получаются жесткими и некрасивыми. Лучше фотографироваться на рассвете или закате.

pexels.com

Выбирайте место съемки заранее

Заранее выберите место для фотосессии, учитывая поток людей утром и вечером. Если везде вас окружают и заглядывают к вам в кадр такие же отдыхающие, то помочь могут специальные приложения для редактирования фотографий.

pexels.com

Настройте экспозицию

В смартфонах есть ручная экспокоррекция, которая сможет быстро откорректировать яркость снимка. Важно, чтобы не возникало сильных пересветов или же темных провалов на лице.

pexels.com

Ищите разные ракурсы и позы

Не бойтесь экспериментировать, как с ракурсами и с позами. На пляже много разных атрибутов, которые можно использовать в кадре в качестве дополнения.

pexels.com

Редактируйте фотографии в фоторедакторах

Добавить насыщенности, наложить фильтр или исправить форму груди и ног — незаменимые опции в приложениях для фоторедактирования.

pexels.com

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