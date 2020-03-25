Как самостоятельно сделать маникюр во время карантина: топ-5 идей. Фото

Маникюрные салоны во время карантина закрыты, и многие девушки из-за этого безусловно расстроены.

Однако это не повод запускать свои ногти. Ведь вы можете самостоятельно привести их в порядок, имея под рукой ножницы, пилочку и лак для ногтей. О том, как сделать красивый и практичный маникюр в домашних условиях – подскажет OBOZREVATEL.

Для начала сделайте ногти более короткими, так вам будет проще за ними ухаживать. Сделайте ванночку для рук, ухаживайте за кутикулой, тщательно очищайте ногти.

Фото: 7ya.ru

Nude

Из оттенков лака выбирайте прозрачное или нюдовое покрытие, которое будет смотреться аккуратно, даже если вы красите ногти себе впервые. Также можете использовать лаконичные наклейки, чтобы разнообразить свой сдержанный маникюр.

Фото: cosmo.ru

Фото: cosmo.ru

"Ленивый" лунный маникюр

Для того чтобы покрыть ногтевую пластину лаком так, чтобы у основания кутикулы получились ровные красивые "лунки" – нужно будет потрудиться. Однако в таком случае вы не будете переживать из-за того, что, отрастая, ногти лишают маникюр первозданной свежести.

Фото: cosmo.ru

Отметим: практиковаться стоит не на ярких цветах, а на бледных или пастельных.

Фото: izuminki.com

Разные лаки на разных руках

Также попробуйте поэкспериментировать и сделать "зефирный" маникюр. Для этого вам понадобится два контрастных оттенка лака: к примеру, розовый, нежно-желтый. Отметим, что такой маникюр прост в исполнении и привлечет массу внимания!

Фото: liza.ua

Фото: ladynails.ru

Розовый маникюр

Если вы не готовы использовать в маникюре больше одного цвета, то пусть это будет только розовый. Главное в нем – чтобы ногти были ухоженными.

Фото: instagram/jlo

Фото: topdizz.com

Блестки

Также если вы хотите вписываться в последние тренды – смело доставайте с дальней полки любимый лак с мерцающим оттенком. И творите красоту!

Фото: cosmo.ru

Фото: 365news.biz

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты в индустрии nail-арта определили самый модный маникюр 2020 года – это ногтевой дизайн в молочных оттенках.

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