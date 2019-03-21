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/Красота

Как проснуться красивой за пару минут: топ-5 бьюти-привычек

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Многие женщины по утрам с трудом могут заставить себя встать пораньше, чтобы навести лоск перед работой. Существуют бьюти-ритуалы, которые займут меньше минуты, если их взять за привычку.

Как привести себя в порядок утром, если на это не хватает времени, рассказала популярная Youtube-блогер Элина Гейман в комментарии Cosmopolitan.

Пробуждающий массаж за 30 секунд

Массаж рук

Массаж рук

pixabay

Резкое пробуждение по будильнику является вредным для здоровья, но проблема заключается в том, что тяжело вновь не провалиться обратно, если дать себе "еще пару минут". Чтобы не поддаться искушению, в течение 30 секунд нужно сделать массаж рук. Стимуляция ладоней и пальцев поможет организму проснуться.

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Лицо без отеков за 10 секунд

Сон

Сон

pixabay

С вечера нужно заморозить в формочках минеральную воду или отвар трав. После пробуждения протереть лицо кубиком льда. Это уберет остатки сна, отечность и обеспечит прилив крови к коже. Топ-модели используют экстремальный вариант: опускают лицо в тазик со льдом на 30 секунд. Но эта процедура подходит только тем, у кого нет проблем с сосудами.

Массаж стоп за 60 секунд

После пробуждения нужно потратить пару минут на массаж пяток. На стопах находится много точек, ответственных за работу разных органов. Для ленивых — постоять на массажном коврике.

Мини-пилинг за 20 секунд

Мини-пилинг губ

Мини-пилинг губ

allWomens

Сухой зубной щеткой (мягкой) 20 секунд помассировать губы, после чего нанести крем или кокосовое масло. Для увеличения объема можно использовать масло перечной мяты.

Убрать наэлектризованные волосы за 20 секунд

Влажная салфетка сможет уложить пушащиеся волосы. Ее можно надеть на щетку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач дерматолог-косметолог Светлана Рогаль рассказала, какие косметические процедуры нужно делать весной.

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