Как проходили конкурсы красоты в СССР: в сети показали фото

София Ковнир Красота 20:32, 21.12.2020 Обновлено: 20:35, 21.12.2020

Конкурсы красоты в СССР проходили очень впечатляюще, а изящность участниц завораживает и по сегодняшний день. Первое такое мероприятие состоялось под названием "Московская красавица-88". Так, победительницей стала Маша Калинина.

Но как оказалось, ранее уже проходил подобный конкурс благодаря изданию "Московский комсомолец" – в нем первое место заняла Мария Глазовская, пишет LiveJournal. Подробней о проведении соревнований – читайте далее в материале.

  • В 1987 году состоялся конкурс под названием "Одесситка – вот она какая". Его победительницей стала Наталья Атаманова.

Наталья Атаманова
LiveJournal

Кроме "Московской красавицы-88", в этом же году проходили следующие мероприятия:

  • "Мисс Одесса-88";

  • "Мисс Рига-88";

  • "Фрунзенские красавицы-88";

  • "Сурская красавица-88".

Конкурс красоты в СССР
LiveJournal

  • Так, Мисс Одессой в 1988 году стала Наталья Буряк.

Наталья Буряк
LiveJournal
"Мисс Одесса-88"
LiveJournal
Как проходил конкурс "Мисс Одесса-88"
LiveJournal

  • Мисс Рига – старшеклассница Синтия Йенерте.

Синтия Йенерте
LiveJournal

  • Фрунзенская красавица – Валерия Решетникова.

"Фрунзенские красавицы-88"
LiveJournal
Конкурс "Фрунзенские красавицы-88"
LiveJournal
Как проходил конкурс "Фрунзенские красавицы-88"
LiveJournal

  • Сурская красавица – Елена Кузнецова.

Елена Кузнецова
LiveJournal
Как проходил конкурс "Сурская красавица-88"
LiveJournal

  • Московская красавица – Маша Калинина.

Маша Калинина
LiveJournal
Московский конкурс красоты
LiveJournal
"Московская красавица-88"
LiveJournal

  • Также известно, что первые конкурсы красоты в СССР прошли еще в середине 60-х. В новосибирском Академгородке ежегодно 8 марта с 1965-1968 годы проводился конкурс "Мисс-Интеграл".

"Мисс-Интеграл"
LiveJournal
Конкурс "Мисс-Интеграл"
LiveJournal

  • Самая известная участница этого конкурса – Ирина Алферова, которая, будучи еще школьницей, принимала участие в "Мисс-Интеграл-68" – ей отдали титул "Мисс-Пресса".

Как проходили конкурсы красоты в советском союзе
LiveJournal
Участницы готовятся к конкурсу красоты
LiveJournal
Конкурс красоты "Московская красавица-88"
LiveJournal
Как выглядели участницы конкурсов красоты в СССР
LiveJournal
Одна из участниц конкурса "Московская красавица-88"
LiveJournal

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 год назад состоялся первый всесоюзный конкурс красоты "Мисс СССР-1989", участниками которого стали 35 девушек-победительниц городских, областных и региональных конкурсов.

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