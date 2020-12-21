Как проходили конкурсы красоты в СССР: в сети показали фото

Конкурсы красоты в СССР проходили очень впечатляюще, а изящность участниц завораживает и по сегодняшний день. Первое такое мероприятие состоялось под названием "Московская красавица-88". Так, победительницей стала Маша Калинина.

Но как оказалось, ранее уже проходил подобный конкурс благодаря изданию "Московский комсомолец" – в нем первое место заняла Мария Глазовская, пишет LiveJournal. Подробней о проведении соревнований – читайте далее в материале.

В 1987 году состоялся конкурс под названием "Одесситка – вот она какая". Его победительницей стала Наталья Атаманова.

Кроме "Московской красавицы-88", в этом же году проходили следующие мероприятия:

"Мисс Одесса-88";

"Мисс Рига-88";

"Фрунзенские красавицы-88";

"Сурская красавица-88".

Так, Мисс Одессой в 1988 году стала Наталья Буряк.

Мисс Рига – старшеклассница Синтия Йенерте.

Фрунзенская красавица – Валерия Решетникова.

Сурская красавица – Елена Кузнецова.

Московская красавица – Маша Калинина.

Также известно, что первые конкурсы красоты в СССР прошли еще в середине 60-х. В новосибирском Академгородке ежегодно 8 марта с 1965-1968 годы проводился конкурс "Мисс-Интеграл".

Самая известная участница этого конкурса – Ирина Алферова, которая, будучи еще школьницей, принимала участие в "Мисс-Интеграл-68" – ей отдали титул "Мисс-Пресса".

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 год назад состоялся первый всесоюзный конкурс красоты "Мисс СССР-1989", участниками которого стали 35 девушек-победительниц городских, областных и региональных конкурсов.