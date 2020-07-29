Как проходил первый конкурс красоты в СССР: откровенные фото дефиле

31 год назад состоялся первый всесоюзный конкурс красоты "Мисс СССР-1989", участниками которого стали 35 девушек-победительниц городских, областных и региональных конкурсов.

Тогда для организаторов и моделей это был первый опыт мероприятий подобного масштаба, поэтому случалось множество курьезов. Однако победительницу конкурса все же выбрали – ею стала 17-летняя Юлия Суханова из Москвы (Россия). Второе место досталось Анне Горбуновой из Зеленограда, третье – Екатерине Мещеряковой из Перми, пишет mediasalt.ru (фото смотрите ниже).

Екатерина Мещерякова и Юлия Суханова mediasalt.ru

Тогда советские зрители впервые услышали о модельных параметрах. Юлия Суханова идеально им отвечала: рост – 172 см, вес – 55 кг, параметры - 91-59-90. Участниц оценивали зрители и члены жюри: Ирина Скобцева, Леонид Якубович и Екатерина Максимова.

Демонстрация пляжных ансамблей mediasalt.ru

"Я никогда не считала себя красивой. А потом сестра узнала, что в парке Горького проводится набор девушек для участия в конкурсе... Помню, я не хотела идти – даже плакала. И готовилась к конкурсу без особой надежды. А после победы я уехала в США, где модельное агентство предложило мне работу. Начинала с рекламы йогурта и мороженого, потом заключила контракты с американским и парижским агентствами. Первое время было очень тяжело", – вспоминала Суханова.

Участницы конкурса в концертном зале "Россия" mediasalt.ru

Многие девушки после участия в конкурсе красоты успешно устроили свою судьбу. "Мисс Киношанс" Анна Портная занялась модельным бизнесом, а сейчас работает имиджмейкером. Елена Силина, которая на конкурсе представляла Волгоград, стала фотомоделью и вышла замуж за состоятельного француза. Вторая вице-мисс Екатерина Мещерякова стала лицом аромата от Nina Ricci "L'Air du Temps".

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