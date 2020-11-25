Как правильно выбрать расческу: секреты от эксперта-стилиста по волосам

В холодное время года уход за волосами особенно важен и огромную роль в этом процессе играет правильный выбор расчески.

Вместе со специалистом по волосам – креативным директором и совладельцем салона Long&Short, дипломантом парикмахерских академий Украины, Германии, Швеции, Великобритании, США и победителем международных чемпионатов Александром Шевченко OBOZREVATEL разбирался, как правильно выбрать расческу, на что обратить внимание и какие есть секреты в уходе за волосами.

Секреты правильного выбора: виды расчесок

Александр Шевченко . www.instagram.com/sheva.hair

Эксперт отмечает – прежде всего, необходимо определиться, для каких целей нам нужна расческа. Для этого он разделил их на несколько видов:

Для мокрых волос. Такие расчески используются при нанесении кондиционеров или масок, после мытья, перед сушкой. Как правило, они обладают нейлоновыми щетинками из искусственных материалов, которые не впитывают органические частички. Кроме того, такие расчески отличаются и антибактериальным эффектом.

Для сухих волос. Здесь, как отметил эксперт, также необходимы расчески с искусственной щетиной, но с эффектом антистатика, который помогает распутывать волосы, но не электризовать их.

Расческа для мокрых / для сухих волос

Расчески с пропитками, у которых щетинки можно обработать специальными средствами по уходу за волосами.

Расческа для сушки волос. С продуваемой основой, предназначенная для прикорневой сушки, она незаменима при создании объема у корней волос. Щетинки у нее должны быть мягкие, с защитой в виде шариков, чтобы не травмировать кожу головы.

Расческа браш. Эту расческу необходимо выделить отдельно, поскольку она является прибором для укладки, подкручивания и выравнивания волос. Однако, эксперт сообщает – при ее выборе нужно учесть два аспекта:

Покрытие металлического барабана должно быть керамическим или турмалиновым. В таком случае волосы будут защищены от прикосновения с металлом, это улучшит и процедуры для волос, а также защитит от термического воздействия.

Щетина. Щетину на расческе браш нужно выбирать строго по типу волос. Если волосы тонкие – необходима мягкая расческа, если средней толщины – средняя, для жестких волос необходима и жесткая щетка, соответственно.

Расческа браш / расческа для сушки волос

Секрет правильного использования: гигиена расчески

Александр Шевченко отмечает, что мало выбрать для себя подходящую расческу, необходимо также следить за ее гигиеной и мыть щетку для волос с моющим средством. Причем, некоторые специалисты утверждают, что делать это следует каждый раз после использования расчески.

Наш эксперт не так категоричен и сообщает, что для чистоты достаточно промывать расческу с моющим средством раз в неделю. Делать это нужно потому, что на грязной расческе скапливаются органические частички, которые могут стать причиной перхоти, увеличения жира на коже и изменения микрофлоры.

Секреты ухода за волосами от эксперта Александра Шевченко

Расческой здоровье волос не заканчивается. Так, эксперт назвал нам три своих "фирменных" секрета по уходу за волосами.

Три главных секрета ухода за волосами:

Идеальный шампунь. При выборе шампуня необходимо обратить внимание не только на тип волос, но и тип кожи головы. Поэтому выбирать следует тот шампунь, который максимально учитывает оба фактора, только в таком случае можно обеспечить качественный уход.

Увлажнение и питание. Эксперт отметил, что это частая ошибка женщин – выбрать лишь одно средство: либо увлажняющее, либо питательное. В результате, получается обратный эффект.

Волосам требуются как жирорастворимые компоненты – это витамины, микроэлементы, так и водорастворимые – это, в частности, кератин, который входит в структуру волоса. Поэтому, чтобы волосы не страдали, необходимо чередовать и питание, и увлажнение, с чем хорошо справляются маски.

Масло для кончиков. Многие обращают внимание только на корни и длину волос, покупая всевозможные средства для них, но забывают о кончиках. Тем не менее, масло необходимо, чтобы восполнить липиды – специальный жировой слой волоса, без которого тот может разрушиться.

Расчесывание волос www.allthingshair.com

Совет для окрашенных, осветленных и мелированных волос

Данный тип волос эксперт выделил отдельно, поскольку после покраски волосы часто становятся сухими. Все дело не только в частом мытье, но и в недостатке того самого липидного слоя, который выполняет защитную функцию волос. Чтобы восполнить его дефицит, необходимо наносить каплю натурального ухаживающего масла на кончики и расчесывать щеткой с натуральной щетиной. Тогда крашеные волосы вы убережете от ломкости и сухости.

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