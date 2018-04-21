Как правильно выбрать белье и перестать страдать

Ощущение дискомфорта, прыщики на коже и эффект лишних складок - это все последствия неправильно подобранного бюстгальтера.
"Обозреватель" рассмотрел основные правила подбора нижнего белья для тех, кто хочет оставаться красивой и здоровой.
Простая формула
Для того, чтобы трусики точно подошли, достаточно просто измерить объем бедер, а вот с бюстом возникает намного больше вопросов.
Многие пользуются формулой, которая помогает правильно все просчитать.
Сначала нужно измерить обхват грудной клетки под грудью. От этого будут зависеть цифры в размере лифа, например, 75, 80, 85 и т.д.
Затем нужно найти нужную цифру в таблице. Разница между обхватом груди и обхватом под грудью дает нам размер чашки. Например: 102 см – 85 см = 17 см = чашка С.
Разница в см — Объем лифа:
10−13 — А
13−15 — В
15−17 — C
17−21 — D
22−25 — E
26−28 — F
Не бойтесь пользоваться примерочной в магазине - лучше посмотреть, как бюстгальтер "сядет", даже если с размером все ясно. Также каждый бюстик нужно регулировать, подтягивая или ослабляя бретели в нужных местах.
Правильно надеть - тоже важно
Стандартный способ:
1) Наклониться вперед и поместить грудь в чашки лифа, застегнуть бюст на среднюю застежку и стать прямо
2) Отрегулировать положение груди в чашечках
3) Отрегулировать бра и посмотреть, чтобы грудь идеально вписывалась в чашечки
4) Отрегулировать бретельки, если это необходимо
Также важно, чтобы:
застежка на спине - параллельна полу
под застежку помещаются 2 пальца
грудь помещается в чашечку
косточки не врезаются в кожу
бюст держится, даже есть снять бретели
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