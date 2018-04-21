Как правильно выбрать белье и перестать страдать

Ощущение дискомфорта, прыщики на коже и эффект лишних складок - это все последствия неправильно подобранного бюстгальтера.

"Обозреватель" рассмотрел основные правила подбора нижнего белья для тех, кто хочет оставаться красивой и здоровой.

Простая формула

Для того, чтобы трусики точно подошли, достаточно просто измерить объем бедер, а вот с бюстом возникает намного больше вопросов.

Многие пользуются формулой, которая помогает правильно все просчитать.

Сначала нужно измерить обхват грудной клетки под грудью. От этого будут зависеть цифры в размере лифа, например, 75, 80, 85 и т.д.

Затем нужно найти нужную цифру в таблице. Разница между обхватом груди и обхватом под грудью дает нам размер чашки. Например: 102 см – 85 см = 17 см = чашка С.

Разница в см — Объем лифа:

10−13 — А

13−15 — В

15−17 — C

17−21 — D

22−25 — E

26−28 — F

Не бойтесь пользоваться примерочной в магазине - лучше посмотреть, как бюстгальтер "сядет", даже если с размером все ясно. Также каждый бюстик нужно регулировать, подтягивая или ослабляя бретели в нужных местах.

Правильно надеть - тоже важно

Стандартный способ:

1) Наклониться вперед и поместить грудь в чашки лифа, застегнуть бюст на среднюю застежку и стать прямо

2) Отрегулировать положение груди в чашечках

3) Отрегулировать бра и посмотреть, чтобы грудь идеально вписывалась в чашечки

4) Отрегулировать бретельки, если это необходимо

Также важно, чтобы:

застежка на спине - параллельна полу

под застежку помещаются 2 пальца

грудь помещается в чашечку

косточки не врезаются в кожу

бюст держится, даже есть снять бретели

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