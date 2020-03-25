Как подстричься дома во время карантина: инструкция

В связи с карантином из-за кронавируса в городах закрылись в том числе и салоны красоты. Однако стилисты утверждают, что это не беда, так как прическу и даже стрижку можно сделать и не выходя из дома.

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При этом, прежде чем действовать, парикмахер Натаниэль Хокинс рекомендует сделать три глубоких вдоха и оценить "критичность" ситуации с волосами. Об этом сообщает BAZAAR.

"Челка растет медленно, а ошибки в ней трудно скрыть. Если вы хотите поэкспериментировать с прической, я скорее рекомендую покрасить волосы, чем подстригать их", – подчеркнула она.

Стрижку можно сделать и не выходя из дома

А вот для тех, кто действительно решится обрезать челку в домашних условиях, Хокинс дает такие рекомендации:

1. Не используйте канцелярские ножницы

"Важно использовать правильные ножницы для стрижки волос, у них должны быть острые лезвия", – отмечает парикмахер.

Если же у вас нет подходящих ножниц для волос или времени, чтобы заказать их в сети, мастер предлагает использовать тканевые ножницы, так как они более острые.

2. Не стригите влажные волосы

По словам Хокинс, мокрые волосы имеют тенденцию быть длиннее, чем сухие, поэтому их легко обрезать слишком коротко. Если же высушите волосы феном, то сможете учесть их толщину и длину.

Не используйте для стрижки канцелярские ножницы top100beauty.ru

3. Не спешите

Стричь челку парикмакер-стилист советует постепенно, не обрезая слишком крупные пряди, поскольку так будет проще регулировать длину или остановить процесс, если результат не понравится.

4. Стригите челку под углом

"Вместо того, чтобы обрезать ее прямой линией, держите ножницы так, чтобы они разрезали волосы под углом – так делают в салонах. Тогда челка не будет выглядеть грубо прямым", – утверждает Хокинс.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты из Италии посоветовали наилучшим образом использовать свободное время на карантине в связи с пандемией нового коронавируса COVID-19.

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