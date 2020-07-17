Как подобрать стрижку под форму лица: советы женщинам

Ольга Веркалец Красота 11:22, 17.07.2020

Женщины часто любят экспериментировать со своими волосами без причины или чтобы избавиться от неприятных воспоминаний. Однако иногда новая стрижка не принесет ожидаемой легкости, а наоборот – только навредит внешности.

Прежде чем решиться на новую стрижку, следует учесть форму своего лица. Тогда прическа подчеркнет ваши достоинства и замаскирует недостатки. OBOZREVATEL предлагает ознакомиться, как подобрать идеальную стрижку под форму своего лица.

Овальное лицо

Овальная форма – универсальная во всех аспектах. Поэтому можете смело экспериментировать с прическами. В зависимости от возраста женщины могут остановить свой выбор на консервативном каре или экстравагантном пиксе, традиционной структуре волос или оригинальной асимметрии.

Лучшие прически для лица-овала: боб длиной до подбородка, длинные волнистые волосы и каре с нерадивыми прядями.

овальное лицо
blog.pokupon.ua

Круглое лицо

Главная задача стрижки – скорректировать полноту лица и визуально вытянуть форму головы. Хорошо выглядеть будет заметный объем в зоне макушки или у висков. По желанию, скорректировать форму поможет густая челка.

Не подойдет стрижка боб с коротким хохолком и гладкая пикси. Также выбирайте вьющиеся волосы средней длины, конский хвост и градуировки.

круглое лицо
Pix-feed

Квадратное лицо

Главная задача – сузить лицо. Чтобы смягчить резкие линии, стоит отдавать предпочтение длинной стрижке, которая скрывает уши, или пышной прическе с объемными волнами или завивкой. Прямая челка, выпрямленные пряди и ультракороткая стрижка не подойдет.

квадратное лицо
Pix-feed

Прямоугольное лицо

Для такой формы важно смягчить углы, сделать прямоугольник не таким заметным, визуально сократить расстояние между лбом и подбородком. Подойдет многослойная стрижка или прическа с завитыми волосами. Прямые волосы, распущенные по обе стороны лица, "зализаности" и высоко посаженные прически с начесом сделают ваше лицо еще длиннее.

прямоугольное лицо
Good House

Треугольное лицо

Чтобы сузить лоб и расширить нижнюю часть лица, идеально подойдет каре с косой челкой. Лучше отказаться от короткой стрижки с объемной макушкой, гладких и прямых волос, зачесанных назад.

треугольное лицо
Getty

Грушевидное лицо

Нежелательно стричь волосы слишком коротко, особенно в зоне ушей. Визуально изменить пропорции этого типа лица может и густая челка. Асимметричные стрижки также подойдут. Для коротких волос лучшим вариантом станет традиционный боб или его удлиненная версия.

грушевидное лицо
Getty

Ромбовидное лицо

Чтобы лоб казался большим, а овал лица – не таким вытянутым, выбирайте прически с пробором на боку, косым удлиненным и пышным чубом. Забудьте о прямом проборе, гладких плоских челках, пышных высоких прическах, особенно с лишним объемом на макушке, коротких стрижках выше подбородка.

Ромбовидное лицо
blog.pokupon.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее было названо самую модную стрижку лета 2020.

Комментировать
Lady Красота

Смотрите также

Зеленский отдалился от народа и забыл об обещаниях? Почему президент все еще не на велосипеде и какие риски для Украины

Зеленский призвал продлить карантин в Украине, но только на месяц

Россия пытается украсть вакцину от COVID-19: США, Британия и Канада сделали заявление

ВСУ уничтожили на Донбассе опорный пункт "Л/ДНР": ликвидированы 7 террористов. Видео

Зеленский – о победе Верещук: самый умный и красивый кандидат в мэры Киева