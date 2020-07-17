Как подобрать стрижку под форму лица: советы женщинам

Женщины часто любят экспериментировать со своими волосами без причины или чтобы избавиться от неприятных воспоминаний. Однако иногда новая стрижка не принесет ожидаемой легкости, а наоборот – только навредит внешности.

Прежде чем решиться на новую стрижку, следует учесть форму своего лица. Тогда прическа подчеркнет ваши достоинства и замаскирует недостатки. OBOZREVATEL предлагает ознакомиться, как подобрать идеальную стрижку под форму своего лица.

Овальное лицо

Овальная форма – универсальная во всех аспектах. Поэтому можете смело экспериментировать с прическами. В зависимости от возраста женщины могут остановить свой выбор на консервативном каре или экстравагантном пиксе, традиционной структуре волос или оригинальной асимметрии.

Лучшие прически для лица-овала: боб длиной до подбородка, длинные волнистые волосы и каре с нерадивыми прядями.

овальное лицо blog.pokupon.ua

Круглое лицо

Главная задача стрижки – скорректировать полноту лица и визуально вытянуть форму головы. Хорошо выглядеть будет заметный объем в зоне макушки или у висков. По желанию, скорректировать форму поможет густая челка.

Не подойдет стрижка боб с коротким хохолком и гладкая пикси. Также выбирайте вьющиеся волосы средней длины, конский хвост и градуировки.

круглое лицо Pix-feed

Квадратное лицо

Главная задача – сузить лицо. Чтобы смягчить резкие линии, стоит отдавать предпочтение длинной стрижке, которая скрывает уши, или пышной прическе с объемными волнами или завивкой. Прямая челка, выпрямленные пряди и ультракороткая стрижка не подойдет.

квадратное лицо Pix-feed

Прямоугольное лицо

Для такой формы важно смягчить углы, сделать прямоугольник не таким заметным, визуально сократить расстояние между лбом и подбородком. Подойдет многослойная стрижка или прическа с завитыми волосами. Прямые волосы, распущенные по обе стороны лица, "зализаности" и высоко посаженные прически с начесом сделают ваше лицо еще длиннее.

прямоугольное лицо Good House

Треугольное лицо

Чтобы сузить лоб и расширить нижнюю часть лица, идеально подойдет каре с косой челкой. Лучше отказаться от короткой стрижки с объемной макушкой, гладких и прямых волос, зачесанных назад.

треугольное лицо Getty

Грушевидное лицо

Нежелательно стричь волосы слишком коротко, особенно в зоне ушей. Визуально изменить пропорции этого типа лица может и густая челка. Асимметричные стрижки также подойдут. Для коротких волос лучшим вариантом станет традиционный боб или его удлиненная версия.

грушевидное лицо Getty

Ромбовидное лицо

Чтобы лоб казался большим, а овал лица – не таким вытянутым, выбирайте прически с пробором на боку, косым удлиненным и пышным чубом. Забудьте о прямом проборе, гладких плоских челках, пышных высоких прическах, особенно с лишним объемом на макушке, коротких стрижках выше подбородка.

Ромбовидное лицо blog.pokupon.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее было названо самую модную стрижку лета 2020.