Как подготовить свой организм к холодам: советы специалистов

С наступлением холодов необходимо позаботиться о многом – об иммунитете, о защите кожи и волос, о нормальной работе пищеварительной системы, и о том, как не набрать лишние килограммы.

Чтобы избежать проблем, специалисты рекомендуют уже сейчас подготавливать и начинать профилактику заранее, когда до зимы остался почти месяц.

В эксклюзивном материале для OBOZREVATEL иммунолог, диетолог и косметолог рассказали, как подготовить свой организм к холодам.

Как защитить организм от вирусов: советы от иммунолога Веры Семьянчук

Иммунолог Вера Семьянчук. Instagram dr.semianchukvira

1. Придерживайтесь средств индивидуальной гигиены и защиты

Учитывая, что завершение пандемии COVID-19 будет не скоро, стоит придерживаться элементарных средств индивидуальной гигиены и защиты. Не нужно фанатично обрабатывать и стерилизовать все вокруг, но дистанция, мытье рук и ношение маски в людных местах необходимы.

2. Закаляйте организм

К сожалению, в мире не найдено "золотых" таблеток, которые могли бы уберечь человека от заражения вирусными инфекциями. Поэтому стоит приучать организм к закаливанию заранее.

3. Рационально питайтесь зимой

Зимой наше питание должно быть преобладающим. Ведь достаточное количество натуральных витаминов и микроэлементов положительно влияют на работу иммунной системы.

4. Контролируйте уровень витамина Д в организме

Важно помнить, что низкий уровень витамина Д в организме способствует частым ОРВИ. В таких случаях будет уместным дополнительный его прием (поскольку с пищей поступает минимальное количество, а солнечных лучей недостаточно зимой).

Как защитить организм от вирусов. Depositphotos

5. Придерживайтесь режима дня

Обязательно урегулируйте свой режим активности и отдыха. Истощение и недосыпание не улучшают сопротивляемость организма.

6. Делайте своевременную вакцинацию

Сейчас стоит провести вакцинацию от сезонного гриппа (ведь его симптомы и COVID-19 весьма похожие и наслоения обеих инфекций имеют высокие риски тяжелых осложнений). Также полезна вакцинация против пневмококковой инфекции. Она предотвращает развитие бактериальных осложнений, вызванных на фоне ОРВИ (отита, пневмонии, менингита).

7. Не употребляйте препараты "для иммунитета"

Практики использования таких препаратов в развитых странах нет из-за отсутствия эффекта или вовсе скрытых рисков отдаленных неблагоприятных последствий. Поэтому, как иммунолог, не советую это делать.

Как поддерживать фигуру и не набрать лишние килограммы: советы от диетолога Светланы Фус

Диетолог Светлана Фус. Instagram dietolog.fus

1. Придерживайтесь режима питания

Очень важно, особенно в холодное время года, не допускать острого чувства голода. Когда мы хотим есть, мы ощущаем слабость, сонливость, начинаем мерзнуть. А съеденная вовремя еда дает прилив энергии, повышает работоспособность. Кроме того, если мы нормально питаемся днем, тогда вечером не испытаем сильного голода и не будем переедать.

2. Контролируйте температуру еды

Важно, чтобы в холода "обогрев" шел также изнутри. Есть слишком горячее не рекомендуется, вредно для желудка. А вот теплая еда хорошо насыщает и согревает. И если нет возможности еду подогреть, можно брать ее на работу в термосе или к такой еде добавить теплый напиток. Например, с имбирем и лимоном без сахара.

3. Употребляйте достаточное количество белка

От того, насколько наш организм обеспечен белком, поступающим с пищей, зависит работа иммунной системы, синтез гормонов, состояние наших мышц и кожи. Если в рационе белка мало, иммунитет слабеет, изменяется гормональный фон, кожа теряет тонус, истощаются мышцы. Поэтому каждый день мы должны себя обеспечивать достаточным количеством белка: рыба, яйца, птица, мясо и молочные продукты. Поступает белок и с кашами, бобовыми, хлебом из цельного зерна, картофелем. И обязательно к этим продуктам нужно добавлять овощи, которые сделают прием пищи более полноценным.

Здоровая еда - залог крепкого иммунитета . Depositphotos

4. Не забывайте о витамине С

В холодное время года он будет поддерживать иммунитет, укреплять сосуды, защищать кожу. Это практически единственный витамин, который не синтезируется в организме человека и должен поступать с едой. Летом его очень много в свежих овощах, зелени, ягодах и фруктах. Для того, чтобы не уменьшать его поступление в организм осенью, а потом и зимой, необходимо включать в рацион цитрусовые, киви, замороженные ягоды, квашеные овощи. Достаточно съесть 2 киви и 1 апельсин, чтобы получить суточную дозу витамина С. Соки пить не рекомендуется, поскольку много кислоты и глюкозы. Это вредно не только для фигуры, но и желудка. Но если уж пить, то только стакан свежевыжатого сока, разбавленного 1:1 водой и не более 1 раза в день

5. Добавляйте в рацион сложные углеводы

Зимой нам необходимы сложные углеводы. Они основной поставщик энергии в наш организм. Их дефицит может привести к нарушению работы щитовидной железы, которая регулирует интенсивность обмена веществ. Поэтому в зимнее меню, кроме овощей и фруктов, нужно обязательно добавлять злаки. Сложные углеводы – это каши, цельнозерновой хлеб, макароны твердых сортов. Они не только обеспечат энергией, но и будут поддерживать длительное время чувство сытости.

Добавьте сложные углеводы для поддержания фигуры зимой. Depositphotos

6. Не забывайте о жирах

Зимой в рационе должно быть достаточное количество полезных жиров, которые мы получаем из молочных продуктов, яиц, рыбы, орехов, семечек, авокадо, растительных масел. Жиры нужны для синтеза гормонов, сохранения влаги в суставах и коже. Они являются источником очень важных для организма жирорастворимых витаминов. Например, витамин А необходим для поддержания защитных функций легких, слизистых оболочек и кожи от инфекций, а витамин Д – для крепости костей. Поэтому не рекомендуется "сидеть" на низкожировых диетах. Это вредно в любое время года, а в сезон холодов особенно.

7. Контролируйте питьевой режим

Недостаток жидкости в организме ведет к нарушению обмена веществ. Кроме того, волосы и кожа становятся тусклыми и сухими. Появляются боли и хруст в суставах, проблемы с хрящами и межпозвоночными дисками из-за отложения солей. Этот напиток нам нужен для работы органов кровообращения, пищеварения, нервной системы. Потребность в воде в холодные месяцы около 30 мл на 1 кг массы тела. Половину этого объема мы должны получать из пищи – супы, теплые напитки, фрукты, овощи и другие продукты. Вторая половина должна поступать в виде чистой питьевой воды. Зимой рекомендуется пить воду теплой. И еще один совет: распределите весь объем этого напитка на день и пейте его небольшими порциями.

8. Добавьте физическую нагрузку

Чтобы поддерживать нормальную работу иммунной системы, помогают бороться с осенней хандрой и стрессом регулярные физические нагрузки.

Как ухаживать за кожей лица: советы от косметолога Стефани Билусяк

Косметолог Стефани Билусяк. Instagram cosmetolog_if

1. Переходите на дополнительную защиту для кожи

В холода просто увлажнять кожу мало, поэтому пора переходить на дополнительную защиту. Рекомендуется выбирать только питательные и восстанавливающие средства, которые смогут оградить кожу от холодного ветра и мороза.

2. Забудьте зимой о мицеллярной воде

Мицеллярная вода – вариант так себе в холодное время года, ведь на раздраженной коже излишняя сухость не нужна. Если вы уже привыкли к двухэтапной очистке лица, лучше используйте гидрофильное молочко или масло.

3. Зимой только деликатное очищение кожи

Чем деликатнее, тем лучше. Излишняя забота обветренной коже не помешает.

4. Не забывайте о тонизации и увлажнении

После обычного очищения наносите жидкие средства (тоник, термальная вода), затем более густые (флюид, сыворотку), а сверху базу (крем плотной структуры, желательно с SPF). Иногда достаточно просто тоника и крема, который правильно подобран по типу кожи.

Замените зимой легкий крем для лица на более плотный. Depositphotos

5. Смените легкий крем на более плотный

Крем для лица должен соответствовать сезону. Летнее средство зимой не годится – выбирайте жирные текстуры. Если же замена крема не помогла, и вы каждое утро обнаруживаете остатки ночного средства, значит дело в очистке. Еще один вариант – крем слишком жирный. Тогда подберите средство с более легкой текстурой для вас.

6. Помните о ночном уходе

Вечер – прекрасное время восстановления масками. Рекомендуется выбирать средства на кремовой основе. Скрабы, пилинги и суровые очищающие средства лучше отложить на время, пока кожа привыкнет к холоду, а затем раз в неделю-две можно обновлять уход.

7. Тональные и уходовые средства зимой

Чем жирнее крем под тональной основой, тем хуже он будет держаться на коже. Советую взять либо тональный крем плотной структуры, или же лучше выбрать хорошую основу под макияж.

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