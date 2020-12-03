Как побороть усталость: 5 полезных привычек от украинских блогеров

София Стужук , Алина Френдий , Саша Пустовит и другие блогеры посоветовали, как справиться с легкой апатией, уставшим видом и сонливостью.

Популярность обязывает инфлюенсеров постоянно следить за собой, быть красивыми и бодрыми в ежедневных сториз, а это требует некоторых усилий. OBOZREVATEL узнавал, что именно помогает им концентрировать свою энергию и быть всегда в тонусе.

Больше двигаться Так, самый первый и самый простой способ избавиться от усталости и прогнать сон – начать двигаться. Блогеры поголовно делают вакуум для живота, занимаются йогой и растяжкой для того, чтобы проснуться и чувствовать себя хорошо на протяжении дня. Просто попробуйте, это работает.

Саша Пустовит показала, как делать вакуум. Instagram Саши Пустовит

Дива Оливка занимается йогой. Instagram diva_olivka

Дива Оливка (Алевтина) поделилась на своей страничке лайфхаком, который поможет быстро зарядиться энергией. Она предлагает сделать 100 прыжков, не отрывая носочки от пола, чтобы прочувствовать "вибрацию" в теле.

Дива Оливка рассказала, как быстро взбодриться. Instagram diva_olivka

Дива Оливка рассказала, как быстро взбодриться. Instagram diva_olivka

Также тренировки в зале никто не отменял. Окончание карантина выходного дня позволяет снова ходить в зал в свободные от работы дни.

София Стужук. Instagram Софии Стужук

Высыпаться Во сне наши внутренние батарейки как будто снова заряжаются. Только спать следует качественно. Хороший сон начинается раньше 23:00 и длится 7–8 часов. Вечером следует проветрить спальню и настроиться на отдых. Алина Френдий советует всегда наносить ночной крем и сыроватку на лицо и делать небольшой массаж, чтобы выглядеть с утра отдохнувшей, а Саша Пустовит рекомендует от усталости делать маски. Татьяна Парфильева практикует вечера без телефона и других гаджетов, чтобы морально перезарядиться.

Вечерние бьюти-процедуры Алины Френдий. Instagram Алины Френдий

Саша Пустовит. Instagram Саши Пустовит

Татьяна Парфильева. Instagram Татьяны Парфильевой

Плотно завтракать Таня Пренткович , Алина Френдий и другие украинские блогеры настаивают на том, что завтрак – главный прием пищи. Именно первый прием еды заряжает нас силами на целый день и позволяет пропустить обед, если это нужно. Если вместо полезной еды выпить чашку кофе, то вы будете чувствовать сонливость уже спустя несколько часов. А вот хорошая порция овсянки или тосты с авокадо утолят чувство голода на полдня.

Завтрак Алины Френдий. Instagram Алины Френдий

Завтрак Тани Пренткович. Instagram Тани Пренткович

Проводить время на свежем воздухе В рабочие дни полезно максимально ходить пешком: по дороге на работу или покидать пределы офиса в обеденный перерыв. Это обеспечит организм кислородом и восстановит клеточную энергию. А на выходных или во время отпуска стоит порадовать себя вылазкой на природу. К примеру, Татьяна Самбурская в начале декабря отправилась в зимние Карпаты, чтобы насладиться снежными деньками и подышать горным воздухом. Найдите свое место силы на природе, пребывание в котором поможет быстро восстановиться после сложной рабочей недели.

Татьяна Самбурская. Instagram Татьяны Самбурской

Принимать витамины Одной из причин усталости может быть нехватка полезных минералов и витаминов в организме. Об этом много рассказывает Соня Стужук, которая каждый день пьет бады и пищевые добавки. София питается только растительной пищей и морепродуктами, из-за чего организму требуется дополнительная помощь в виде микроэлементов. Однако, прежде чем назначать себе то или иной препарат, следует сдать анализы, которые помогут определить, чего не хватает именно вашему организму.

Бады Софии Стужук. Instagram Софии Стужук

Как сообщал OBOZREVATEL, названы самые вредные привычки женщин в еде. Одной из главных является привычка принимать пищу стоя.